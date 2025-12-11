Más de 3.000 participantes en el centenar de actividades del primer año del CIE de Santander

Gema Igual en el acto por el I aniversario del CIE de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 personas han participado en el centenar de actividades organizadas en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) durante su primer año de funcionamiento en Santander, y 100 emprendedores han pasado por sus instalaciones para recibir atención personalizada.

Así lo ha detallado la alcaldesa, Gema Igual, este jueves durante el acto de conmemoración del aniversario, en el que ha destacado la consolidación de este espacio como "un referente estratégico para el ecosistema innovador y de emprendimiento". En sus primeros doce meses de andadura, el CIE ha desarrollado cuatro programas de formación propios: Ascender, Coworking, CARE e Impacto 360º.

La regidora ha resaltado "la intensa actividad del CIE" a lo largo de este año, y su confirmación como "un pilar fundamental en la estrategia municipal de innovación y desarrollo económico", al tiempo que ha expresado el compromiso del Ayuntamiento para seguir fortaleciendo este proyecto.

En este sentido, ha señalado que la misión del CIE es "crear oportunidades reales de emprendimiento", con el objetivo de captar talento tecnológico, formar a los profesionales en las competencias que demanda el mercado actual y retener el talento en la ciudad.

La alcaldesa ha valorado el trabajo desarrollado por el CIE, y ha puesto de manifiesto que, durante este primer año, y además de desarrollar cuatro programas de formación propios, ha llevado a cabo otros de apoyo a empresas con alto valor tecnológico, comunidades tecnológicas y futuros profesionales.

Ha mencionado también la puesta en marcha de iniciativas como Tech Club, que se ha concretado en una comunidad colaborativa entre emprendedores, startups y entidades de apoyo que disponen de espacios tecnológicamente avanzados y servicios orientados y especializados.

En la actualidad, Tech Club reúne nueve proyectos adjudicatarios de despachos 'Innova', otros 15 que usan a diario los espacios 'Impulso' y 'Fórum', y más de 100 proyectos de emprendedores mentorizados en programas impartidos en el Centro de Iniciativas Empresariales.

Además de los programas formativos, en el balance de las actividades desarrolladas en el primer año de existencia del CIE, la alcaldesa también ha enumerado actividades como encuentros sectoriales, jornadas técnicas, visitas de empresas, presentaciones públicas y otro tipo de eventos.

COLABORACIÓN

Del mismo modo, Igual ha aludido a las más de 60 entidades que colaboran con el CIE en su misión de impulsar el talento, la tecnología y el emprendimiento, con una línea de trabajo enfocada a potenciar la innovación y la empleabilidad, conectando de manera "efectiva" a empresas tecnológicas con profesionales y jóvenes.

"La colaboración entre el Ayuntamiento, el sector privado, las universidades, las asociaciones empresariales y los emprendedores demuestra que, cuando se alinean objetivos, pueden generarse dinámicas muy positivas para la ciudad", ha añadido Igual.

A este respecto, ha agradecido al Banco Santander su colaboración con el Ayuntamiento para la puesta en marcha y el desarrollo de esta iniciativa, así como a todas las entidades involucradas en el proyecto.

En el acto también han intervenido dos miembros del Tech Club, que han expuesto sus experiencias en este programa, así como Luis Carlos Velarde, director comercial de empresas de Banco Santander, y el emprendedor cántabro Enrique Linares, quien consiguió constituir en 2017 la primera startup 'unicornio' en España (empresas con una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa).