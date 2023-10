Más de 3.000 socialistas cántabros, llamados a votar en la consulta sobre los pactos de Sánchez

A Zuloaga "no le cabe duda" de que la militancia cántabra avalará la propuesta de Sánchez



SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 militantes del PSOE de Cantabria están llamados a participar en la consulta de Pedro Sánchez a las bases del partido sobre los pactos para la investidura e, implícitamente sobre la ley de amnistía, que el secretario general del partido a nivel autonómico, Pablo Zuloaga, ya ha avalado.

Así lo ha confirmado este martes el propio Zuloaga en declaraciones realizadas a los medios de comunicación sobre esta consulta, en la que ha hecho un "llamamiento extraordinario" a la participación y ha dicho que "no le cabe duda" de que la militancia cántabra apoyará la propuesta, como él ya ha hecho.

"Tengo claro que lo que mejor le viene a Cantabria y también a España en un momento como este es un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista y liderado por Pedro Sánchez. Yo voto sí y llamo a la militancia del Partido Socialista de Cantabria a avalar, a respaldar la propuesta", ha afirmado.

Zuloaga ha explicado que desde ayer ya se puede votar de forma online y, para hacerlo de forma presencial, ha indicado que el sábado, 4 de noviembre, se abrirán 35 centros de votación por toda Cantabria.

Ha indicado que una "buena parte" de la militancia ya ha participado de forma online en la consulta, en la que se pregunta al militante si apoya el acuerdo para formar gobierno con Sumar y el lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria que permita la investidura de Sánchez.

"Vivimos un momento extraordinario en nuestro país y en este momento es más necesario que nunca un Gobierno progresista que dé respuesta a los recortes y a los pasos atrás que el Partido Popular está dando en tantas comunidades autónomas, en tantos gobiernos autonómicos, como lamentablemente padecemos también en Cantabria", ha opinado.

A su juicio, se precisa en España un Gobierno "que tome decisiones y que gobierne pensando en la gente, avanzando en la agenda social" y en aquella "que mejore la convivencia entre los territorios" del país, un Ejecutivo que gobierne "para subir el salario mínimo interprofesional", "regularizar las pensiones" y "avanzar en los derechos laborales o reducir la jornada, gobernar para aumentar la financiación de los servicios públicos".

"Cuando gobierna el Partido Socialista en nuestro país, España avanza", ha defendido Zuloaga, para quien así "lo acreditan" los datos en la economía, en la bajada del precio de la energía, en la contención, en la lucha constante contra la infección o en la creación de empleo.

CREE QUE LA PREGUNTA "MÁS CLARA NO PUEDE SER"

Cuestionado por la fórmula que se emplea para la pregunta, y las críticas de algunas voces del partido por considerar que no es clara y por no recoger de forma explícita la cuestión de la ley de amnistía, Zuloaga ha opinado que "la pregunta más clara no puede ser", sobre todo tras el Comité Federal del partido celebrado el sábado en el que Sánchez hizo "por primera vez alusión clara a los términos que tienen que desarrollarse para conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas más allá de su mano".

"Creo que el PSOE en general, y que Pedro Sánchez en particular, está siendo absolutamente claro con su hoja de ruta para sacar adelante un Gobierno progresista en nuestro país", ha dicho.

Y es que Zuloaga ha resaltado que "el objetivo no es el Gobierno", sino "gobernar para sacar adelante esa agenda social que beneficie a la mayoría social de nuestro país" y otra dirigida a "seguir avanzando en la otra agenda, la que mejora la convivencia de nuestro país".

"La declaración unilateral de independencia surgió con un Gobierno en nuestro país del Partido Popular, un gobierno que miró para otro lado, y que su algo puso en riesgo fue la unidad territorial de España y también a los hombres y mujeres de la Policía Nacional en aquellas acciones que hicieron contra el referéndum", ha señalado.

Por ello, cree que el PSOE y Sánchez están actuando con "absoluta legitimidad". "La democracia es el camino, la Constitución es el camino, y el objetivo es gobernar para sacar adelante una España mejor que pasa por leyes justas, que garanticen la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas, y por supuesto, para la mejora de la convivencia", ha dicho.

Zuloaga ha subrayado que el "clima de convivencia entre Cataluña y España es infinitamente mejor que en aquel año 2017", cuando se declaró la Declaración Unilateral de Independencia y "se quebró la estabilidad institucional de nuestro país bajo el mandato del Partido Popular".

Por ello, a su juicio, la pregunta que hay que hacerse es "¿Queremos un acuerdo de progreso consumado para seguir en una coalición progresista? Sí. ¿Queremos llegar a tantos acuerdos sean necesarios para soportar esta investidura? Sí".