Más de 500 personas participan en la clausura de la II Semana del Mayor de Torrelavega

Clausura de la II Semana del Mayor de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han participado en la clausura de la II Semana del Mayor de Torrelavega, que ha contado con una gran jornada de convivencia.

En un comunicado, el Consistorio torrelaveguense ha detallado que, durante el sábado, actuaron las pandereteras del Barrio Covadonga, se sirvió cocido montañés, se jugó al bingo y hubo música y baile.

Las actividades, que se han desarrollado durante quince días, han contado con la presencia de más de 3.000 personas. Así, el Ayuntamiento ha apuntado que se iniciaron el día 1 de octubre rotando actuaciones y espectáculos por los diversos centro cívicos.

El programa ha incluido actuaciones musicales y teatrales de Los Titiritinos, Los Indianos, Manuel Iberia, Vera Simons, Coro Otoño Musical, Rondalla Senior, Teatro Azul Cañadío y el grupo de teatro Creación del Barrio Covadonga, entre otros.

Uno de los momentos vividos más emotivos, ha sido precisamente la inauguración de la Semana, cuando el 1 de octubre el Teatro Concha Espina albergó el homenaje que las asociaciones de mayores tributaron a la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos coincidiendo con el centenario de su primera fotografía.

Actuaron la Rondalla Senior del Ayuntamiento; el Coro 'Nunca es tarde' del Centro de Mayores Ramiro Bustamente; el Coro 'Otoño Musical' del Hogar Municipal Nieves González del Barrio Covadonga; el Coro 'Raíces Cántabras' y la acordeonista Vera Simons.

El concejal de Mayores, Borja Sainz, ha destacado la consolidación de la iniciativa surgida el pasado año y la implicación que han tenido las asociaciones de mayores de la ciudad.

Asimismo, ha agradecido la implicación de las asociaciones y de todas las personas participantes, cuya colaboración ha hecho posible una edición especialmente significativa.

"Hemos compartido mucho más que actividades: hemos creado espacios de encuentro, reforzado los lazos de nuestra comunidad y contribuimos a combatir la soledad no deseada. Porque cuidar, escuchar y acompañar a nuestros mayores es también cuidar el presente y el futuro de Torrelavega", ha dicho.

El edil ha destacado el papel fundamental de las personas mayores en la construcción de la sociedad actual y ha puesto en valor una Semana del Mayor que ha unido cultura, música y convivencia.

Por último ha señalado que "esta Semana del Mayor ha sido un merecido homenaje a quienes representan una parte esencial de la identidad y la vida de Torrelavega. Nuestros mayores han construido los cimientos de la sociedad que hoy disfrutamos y merecen todo nuestro reconocimiento, respeto y gratitud".