Más de 600 afectados presentarán una demanda colectiva por el concierto de Guetta

La Campa entiende al público, afrontará la demanda e insiste en que devolverá las entradas cuando el Dj pague los gastos de producción

Más de 600 afectados por el concierto que el Dj francés David Guetta tenía previsto ofrecer el pasado 28 de julio en Santander pero que canceló en el último momento se han agrupado en una demanda colectiva, que se presentará en los juzgados a finales de este mes, para reclamar a los organizadores de la actuación musical el importe de las entradas, así como otros gastos (de desplazamiento, alojamiento, etc) e incluso daños morales.

Promovida por el abogado Álvaro Sánchez Pego, la demanda podría acumularse en los juzgados a otra que engloba también a un numeroso grupo de perjudicados y que ambas se resuelvan de manera conjunta, según ha indicado este letrado a Europa Press.

En declaraciones a esta agencia, ha explicado que por ahora ha aglutinado a más de 600 asistentes al concierto, aunque "siguen llegando más", y la idea es juntar a "cuantos más mejor" para hacer mayor "fuerza" y que la organización --la UTE La Campa, formada por la empresa cántabra Delfuego Booking y la madrileña Heart of Gold-- "responda por todo el daño causado".

Además, ha detallado que pretende agrupar por un lado a los afectados que solo reclaman el importe de la entrada del concierto de Guetta (unos 50 euros de media) y por otro, en una segunda demanda con el mismo fondo, a aquellos que procedían de fuera de Cantabria y que tuvieron que costearse también el desplazamiento o la estancia en la capital.

Asimismo, Sánchez Pego no descarta abrir una tercera demanda en la que reunir a más afectados que finalmente opten por la vía judicial y que se hayan quedado fuera de las que prevé registrar en los próximos días, antes de que acabe este mes.

Y, de igual modo, también contempla reclamar a través de estas iniciativas los daños morales ocasionados al público -cerca de 10.000 personas- que se quedaron sin ver al artista internacional por la suspensión de su actuación, alegando problemas técnicos del avión privado con el que debía volar desde Moscú a Santander.

"NO HAY VUELTA DE HOJA"

Para este abogado, resulta "evidente" que la empresa organizadora -La Campa, encargada de los conciertos de las fiestas de la Semana Grande y que ha asegurado que reembolsaré el importe de las entradas cuando el Dj parisino abone los gastos de producción y montaje del espectáculo- debe "devolver el dinero" a los afectados, en base a un contrato para la prestación de un servicio que no se ha ofrecido.

"No hay vuelta de hoja", ha sentenciado Sánchez Pego, que admite que se podrían encontrar con al "dificultad" de que se declare en situación de "insolvencia" o pretenda eludir su responsabilidad por otras vías, alegando, ha dicho, "yo no pago hasta que Guetta no me pague".

Al hilo de esto último, el abogado ha apuntado que La Campa debe reclamar al músico francés, mientras que los afectados deben hacer lo propio a la organización, con la que los demandantes están "abiertos a una negociación". "La posibilidad de un acuerdo es factible", ha considerado al respecto.

LA ORGANIZACIÓN AFRONTARÁ LAS DEMANDAS

Por su parte, fuentes de la organización han admitido que "no es plato de buen gusto" el deber el dinero de las entradas a los damnificados, algo por lo que en La Campa no están "tranquilos, contentos ni orgullosos".

Pero entienden que los afectados recurran a las vías que consideren oportunas, y desde la empresa se tendrán que "enfrentar" a las demandas que interpongan.

Tras recordar que han intentado llegar a un acuerdo amistoso con Guetta, --para cuyo concierto adelantaron casi 300.000 euros de producción que el Dj no les ha devuelto--, los promotores han reiterado que devolverán el dinero de las entradas "cuando lo recuperemos".