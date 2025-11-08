Más de 700 niños han asistido de enero a septiembre a las ludotecas municipales de Santander

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 niños han asistido desde enero y hasta el mes de septiembre a las ludotecas del Ayuntamiento de Santander.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha detallado que la ciudad cuenta con seis espacios para niños de entre 3 y 12 años en los centros cívicos Callealtero, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto.

"Estamos muy satisfechos con el funcionamiento de estos centros y de la respuesta de las familias ya que se trata de espacios seguros, educativos y divertidos donde crecer, compartir y crear nuevas amistades", ha destacado.

La edil ha subrayado la importancia de este servicio que tiene un precio de 0,53 euros la hora y para el que las familias numerosas y monoparentales están exentas de pago. También ha puesto en valor su objetivo que es el de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

Todas las familias que lo deseen pueden ampliar la información en la web www.redludotecassantander.com y siguen abiertas las inscripciones hasta agotar plazas.