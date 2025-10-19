Más de 700 reses y unas 70 ganaderías se dan cita en la feria de San Lucas de Hoznayo

ENTRAMBASAGUAS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 cabezas de ganado procedentes de unas 70 ganaderías se han dado cita este domingo en la feria de San Lucas de Hoznayo, en el municipio de Entrambasaguas, festividad que este año ha estrenado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

A la cita han acudido miles de personas que han abarrotado el recinto ferial que ha abierto sus puertas a las 11.00 horas. Además de la feria, también ha tenido lugar un mercado tradicional y una exposición de maquinaria agrícola.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa, Gloria Sierra, ha señalado que desde el Ayuntamiento se han tomado todas las medidas respecto a la enfermedad dermatosis nodular y se ha controlado el acceso del ganado con supervisión veterinaria.

Asimismo, ha hecho un balance "todo lo positivo que se pueda" de las fiestas que comenzaron el jueves con la actuación de la orquesta Panorama, que reunió a más de 8.000 personas. Además, ha destacado que el tiempo ha acompañado tanto en las celebraciones del viernes y el sábado, como en las de hoy, día grande, que ha sido una jornada "espectacular".

El Gobierno de Cantabria declaró a principios de este año las fiestas de San Lucas, una de las más antiguas y populares de la región, de Interés Turístico Regional.

Data de 1521 y tradicionalmente se centraba en un mercado de ganado a los alrededores del Palacio de los Acevedo. Debido a la mecanización del campo, ha venido incluyendo en las últimas décadas maquinaria agrícola y de automóviles.