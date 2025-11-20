El MAS acoge este viernes un taller de creación lumínica y audiovisual diseñado por Ruido Interno - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) ha programado para este viernes, 21 de noviembre, un taller de experimentación tecnológica centrado en la creación lumínica y audiovisual entre las 18.30 y las 20.30 horas.

Se trata de una propuesta diseñada por la compañía de artes escénicas Ruido Interno que lleva por nombre 'Lo hacemos nosotros' y se incluye dentro del ciclo 'MAS en la calle. El MAS se sale'.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que el espectáculo, inicialmente previsto en los jardines del museo, se traslada al interior debido a las previsiones meteorológicas. Concretamente, a la sala del fondo de la primera planta, que se transformará en un laboratorio creativo abierto a todos los públicos a partir de 14 años.

Así, los participantes experimentarán con algunas de las herramientas que Ruido Interno utiliza habitualmente en sus creaciones para construir, de forma conjunta, una intervención con luz y vídeo cuyo resultado se compartirá al finalizar el taller.

Se ofertan, de forma gratuita, 20 plazas y es posible reservar a través de ruidointerno@gmail.com. Las que queden libres se adjudicarán el mismo viernes por orden de llegada.

Esta actividad está enmarcada en el programa 'El MAS en la calle', una iniciativa del Ayuntamiento de Santander y desarrollada por Ruido Interno para acercar este espacio cultural a la ciudadanía y convertirlo en lugar de disfrute y crecimiento personal para los vecinos y los agentes del sector.

De este modo, la compañía propone pensar el patrimonio desde nuevos lenguajes, buscando acercar el arte al público mediante formatos innovadores y accesibles.

PROPUESTAS DE DICIEMBRE

Tras la intervención de este viernes, las propuestas de Ruido Interno para dinamizar el museo continuarán en el mes de diciembre.

Así, para el viernes 12 se ha programado una experiencia inmersiva de realidad virtual y el día 19 se realizará, en los jardines del museo, una intervención performativa artística que lleva por nombre 'De-construir un cuadro'.

Ruido Interno es un proyecto cultural que surge en el año 2012 para desarrollar su labor en el campo de la gestión, realización, producción y fomento de actividades escénicas audiovisuales. Combina la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales con la formación e investigación creativa, impulsando la difusión de los procesos de creación contemporánea.