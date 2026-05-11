El MAS inaugura mañana una nueva edición de Intersecciones Creativas con una sesión de José Luis Serzo

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) inaugura este martes, 12 de mayo, una nueva edición del ciclo Intersecciones Creativas con la sesión 'Materia viva. El símbolo como origen del relato', protagonizada por el artista visual José Luis Serzo.

La actividad comenzará a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y forma parte de la nueva programación de actividades para dinamizar el museo.

Intersecciones Creativas es un ciclo anual de mediación cultural concebido para activar la colección del museo desde una perspectiva contemporánea, participativa y transversal. Cada encuentro propone un diálogo entre distintos lenguajes artísticos -sonido, palabra, cuerpo, imagen o archivo- a partir de una obra o un eje temático de la colección, ha informado el Ayuntamiento de Santander.

Esta primera sesión propone una aproximación a la materia como lenguaje y al símbolo como origen del relato. A partir de una obra de la colección vinculada a la abstracción o al gesto matérico, José Luis Serzo desarrollará una conferencia performativa en la que explora cómo la materia puede leerse como una superficie cargada de signos y significados antes incluso de que aparezcan las palabras.

La sesión combinará relato, pensamiento y acción visual en directo. Durante el encuentro, el artista traducirá símbolos propuestos por el público -como mano, agua, camino, casa o círculo- en una imagen construida sobre el papel, convirtiendo la experiencia en una creación compartida.

José Luis Serzo es un artista visual con una consolidada trayectoria nacional e internacional. Su práctica combina pintura, dibujo e instalación con una atención sostenida al símbolo y al relato, desarrollando obras que exploran la memoria, la imaginación y los lenguajes de la materia.

Su trabajo parte de la idea de que toda superficie guarda una memoria previa y de que el arte puede activar nuevas formas de interpretación y conexión con el espectador.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que Intersecciones Creativas convierte el museo "en un espacio vivo de encuentro, pensamiento y creación compartida, donde las obras dejan de ser elementos estáticos para abrir nuevas conversaciones con la ciudadanía".

Méndez ha destacado además que el ciclo propone una forma diferente de aproximarse al arte contemporáneo, alejándose de enfoques exclusivamente académicos para generar experiencias más abiertas, sensibles y participativas.

"Este proyecto demuestra que la cultura puede construirse también desde la escucha, la imaginación y la participación colectiva, con las experiencias del público como parte esencial del proceso creativo", ha añadido.