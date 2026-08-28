Más de medio centenar de artistas participarán mañana en el Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno

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SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acogerá mañana, sábado, entre las 9.00 y las 17.00 horas, la quinta edición del Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre, en el que participarán más de medio centenar de artistas.

La prueba repartirá 5.300 euros en premios y cuenta con tres categorías, adultos; jóvenes artistas, de 14 a 17 años y pequeños artistas, para participantes de hasta 13 años, ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

En la modalidad de adultos se concederán cuatro galardones. El primer premio está dotado con 2.000 euros; el segundo con 1.300; el tercero con 900 y el cuarto con 600 euros. Además, los premios están dotados con distintas experiencias en instalaciones de Cantur.

También se concederá un accésit 'El Dromedario', dotado con 500 euros.

En cuanto a las categorías de menores, el reconocimiento al joven artista y al pequeño artista consistirá en un lote de material artístico.

Las obras podrán realizarse con cualquier técnica y estilo, siempre que tomen como referencia el entorno del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, desde su fauna y vegetación hasta sus paisajes y su pasado minero. Las bases están disponibles en la página web del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

El director del Parque de Cabárceno, Míchel Valdés, ha destacado que "esta quinta edición supone la consolidación de un certamen de pintura rápida que cada año despierta mayor interés entre los participantes".

En este sentido, ha señalado que "se ha convertido ya en una cita imprescindible para profesionales y aficionados de la pintura que buscan disfrutar de una jornada diferente en un entorno único como es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno".