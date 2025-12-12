Las matronas de Atención Primaria se concentrarán el lunes ante el Parlamento para pedir más personal

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matronas de Atención Primaria se concentrarán el lunes, 15 de diciembre, a partir de las 15.30 horas, ante el Parlamento de Cantabria para reclamar más personal para poder proporcionar así una atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las etapas de la vida.

Cantabria cuenta con 35 matronas de cupo y tres de refuerzo para unas 300.000 mujeres, lo que hace que no todos los centros dispongan de una profesional en esta materia y que, en otros, a una sola "le correspondan 12.000 o 13.000 mujeres, multiplicando por tres y hasta por cuatro la ratio internacional recomendada", según indica en un comunicado el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) de la comunidad autónoma.

El Observatorio ha expresado "su total apoyo" a las reivindicaciones de las matronas y a la concentración del lunes ante el Parlamento, que ese mismo día abordará en el Pleno la situación de estas profesionales y su reclamación de más personal.

Considera el OVO que la actual situación impide que las matronas puedan prestar adecuadamente y sin retrasos "los muchos servicios para los que están cualificadas y que son reclamados por las mujeres".

Entre los servicios prestados por estas profesionales están "la atención a la salud menstrual, la educación afectivo sexual, anticoncepción, control de los embarazos, seguimiento durante el postparto, apoyo durante la lactancia, prevención del cáncer ginecológico y mamario, consejo y acompañamiento durante la menopausia, prevención y cuidado de problemas del suelo pélvico y diferentes problemas ginecológicos entre otras prestaciones, según ha destacado el Observatorio.

El OVO sostiene que la escasez de matronas genera "demoras importantes" en la realización de citologías y determinaciones de virus del papiloma para la prevención del cáncer de cérvix, retrasos en la atención al embarazo y posparto y limita la posibilidad de desarrollar programas de educación sexual en colegios e institutos, de preparación a la maternidad y paternidad, de apoyo a los grupos de lactancia, y de atención a la menopausia.

A ello se añade que esta "sobrecarga" compromete también la detección precoz de la violencia de género, una actividad sanitaria en la que las matronas pueden desempeñar, según el OVO, "un papel fundamental por la confianza que llegan a establecer con las mujeres que atienden".

OVO considera que el Servicio Cántabro de Salud "no está garantizando a las mujeres de Cantabria el acceso a estas profesionales de forma inexplicable".

Señala que el número de matronas que sería necesario contratar para una atención optima sería "pequeño".

Además, sostienen que, en este caso, el SCS no puede alegar, como en otras categorías, que no existen profesionales dispuestas a acceder a esos contratos.

"Invertir en matronas es invertir en prevención, en promoción de la salud, en equidad y en atención de calidad a las mujeres de Cantabria", ha recalcado el Observatorio de Violencia Obstétrica cántabro.