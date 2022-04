El 1 de Mayo recupera la manifestación en Santander para urgir el fin de la guerra y salarios acordes a la inflación

Saldrá a las 12 horas de Jesús de Monasterio hasta los Jardines de Pereda con el lema 'Subir los salarios. Contener los precios. Más igualdad'

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, recuperará este próximo domingo en Cantabria la tradicional manifestación, tras dos años sin poder desarrollarse por la pandemia y las restricciones sanitarias del Covid.

La marcha partirá a las doce del mediodía de la calle Jesús de Monasterio de Santander, junto al edificio de la ONCE, y discurrirá hasta los Jardines de Pereda bajo el lema 'Subir los salarios. Contener los precios. Más igualdad'.

Con ella, los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y UGT, pedirán el cese inmediato de la guerra en Ucrania, el control y contención de los precios, especialmente los de la energía, y mejoras salariales en la negociación de los convenios, además de avances en la igualdad efectiva y real de toda la sociedad.

Así lo han indicado los secretarios generales de ambas formaciones en la región, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, en una rueda de prensa en la que han informado de los actos conmemorativos del Primero de Mayo y en la que han llamado a la movilización en una jornada "complicada", ya que coincide con el Día de la Madre y otras citas, como el partido del Racing en el Sardinero, la feria de la anchoa en Santoña o La Folía en San Vicente de la Barquera.

"Estaremos los que quieran estar", ha expresado el líder 'ugetista', quien ha señalado no obstante que "los motivos sobran" para que sea un 1 de Mayo "potente", ya que hay "muchísimos" asuntos por los que manifestarse, pero aún así "aquí no se va a pasar lista", ha apostillado Carmona.

"Cuando parecía que salíamos de la crisis económica de 2008, apareció la pandemia y ahora llega la puntilla con la guerra de Ucrania y el aumento descontrolado de los precios que vuelve a ralentizar la recuperación económica", ha abundado.

En similares términos, su homóloga de CCOO espera que haya una afluencia "importante", más en un momento como el actual, marcado por la invasión rusa que está teniendo consecuencias humanitarias "devastadoras" y "catastróficas" desde el punto de vista económico, con una "inflación desbocada", superior en la región a la media nacional.

Por eso, los sindicatos van a lanzar sus reivindicaciones "como si caen chuzos de punta", ha avisado Mantecón, que ha considerado una buenas noticia la excepción energética ibérica aprobada por Bruselas, aunque "aún nos falta por saber los plazos y cuántos puntos vamos a poder rebajar los precios con esta medida".

REIVINDICACIONES

De este modo, se van a manifestar en un día "especial" marcado por un contexto igualmente "especial" y "difícil", en el que van urgir el fin de un conflicto bélico que constituye "una barbaridad" y "no es propio" además del siglo XXI, al tiempo que expresarán su solidaridad con el pueblo ucraniano y también con los rusos que se oponen a la contienda y están sufriendo represiones por ello.

En el plano nacional, UGT y CCOO van a exigir al Gobierno central que "tome las riendas del país" y el "control de los precios", y que se retomen las negociaciones colectivas para que los convenios que se aborden a partir de ahora incluyan cláusulas de revisión que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores y que no tengan que "volver a pagar esta crisis que se ha montado".

"Lo que no puede ser es que todos los avances logrados en el diálogo social de los últimos años, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, terminen en la cuenta de beneficios de las grandes empresas que se están forrando a costa de la ciudadanía", ha rechazado Carmona.

Y "no podemos tener un país que viva exclusivamente de la llegada de los fondos europeos y que no asuma políticas de cambios estructurales que nos convierta en una economía equilibrada, que no seamos absolutamente dependientes de la globalización y de las energías", ha agregado.

Al Ejecutivo cántabro, UGT y CCOO le van a pedir que adopte las medidas necesarias para que haya un "equilibrio" entre los sectores productivos de la comunidad autónoma y en la balanza energética, que es "deficitaria" por falta de políticas "adecuadas" y de aprovechamiento de las renovables, así como que afronte las "carencias" en infraestructuras que a juicio de los sindicalistasa hay que acometer de manera "inmediata porque si no, nos van a ralentizar otros veinte años en la historia".

En su comparecencia ante los medios, y a propósito de la subida salarial reclamada, los sindicalistas de UGT y CCOO han pedido a CEOE-Cepyme que "recupere la senda de la cordura y vuelva a la negociación, porque es inconcebible que en un escenario de beneficios empresariales estos no se trasladen a las nóminas de sus trabajadores", apuntó Mantecón.

En este punto, se refirió a convenios colectivos importantes en Cantabria que están siendo "bloqueados" porque no se quieren incluir las cláusulas de garantía salarial, y ante lo que han avisado de que "la conflictividad laboral irá en aumento".