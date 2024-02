La mayoría absoluta del PP en Santander echa abajo las iniciativas de la oposición en el Pleno

Los 'populares' votan en contra de iniciativas para dotar de protección de la dársena de Molnedo o de la paralización del Parque 2020



SANTANDER, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Santander ha echado abajo este jueves en el Pleno diversas propuestas de la oposición que pedían, entre otras cuestiones, la protección del espigón sur de la dársena de Molnedo; la creación de parques cubiertos en todos los barrios; la paralización de la construcción del Parque 2020 de Mataleñas, o de la aprobación de un reglamento de protocolo y ceremonial para el Consistorio y de un plan estratégico municipal en materia educativa.

A todas estas propuestas, el PP, que tiene 14 de los 27 ediles de la Corporación, ha votado en contra, haciéndolas decaer.

Del lado contrario, y valiéndose de nuevo solo de sus votos --en este caso a favor-- ha forzado que el Pleno haya aprobado la propuesta de Alcaldía del allanamiento en el procedimiento sobre la modifificación del reglamento plenario para permitir la creación de comisiones de investigación, como la de las basuras, que pretendía crear la oposición, un punto donde se ha vuelto a reproducir el ya habitual cruce de reproches y críticas que genera este asunto entre el equipo de Gobierno y los partidos de la oposición, sobre todo PSOE y PRC.

Así, socialistas y regionalistas han criticado este allanamiento, un paso que, a su juicio, va en contra de la transparencia y han vuelto a acusar a los populares de estar "jugando al escondite".

Por su parte, el PP ha negado "opacidad", ha asegurado que "no tienen nada que ocultar" sobre el contrato de basuras y ha acusado a la oposición de "tergiversar" y de haber pretendido montar "un circo mediático" al querer promover una comisión de investigación pese a que "ya tenían absolutamente toda la información" y, para ello, intentar una modificación del reglamento del Pleno "a las bravas", e "ilegal", que luego fue anulada.

También el PP ha visto aprobada su moción de apoyo y medidas para el sector primario, que ha sido respaldada por el PRC y por Vox y ha contado con el voto en contra del PSOE y del concejal del grupo mixto (IU-Podemos), Keruin Martínez.

Las otras dos mociones de la oposición con medidas para el sector, una de Vox y otra del PSOE, no han salido adelante pues cada uno de los grupos proponentes se ha quedado solo en defensa de éstas.

DÁRSENA DE MOLNEDO

Uno de los temas que este jueves ha concitado el consenso de toda la oposición y que no ha salido adelante por el 'no' del PP ha sido una iniciativa que pedía preservar la actual configuración del espigón sur de la dársena de Molnedo e iniciar desde el Ayuntamiento el procedimiento para dotarle de algún tipo de figura de protección, como por ejemplo Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Local, entre otras alternativas, para preservar su identidad.

Y es que varios portavoces de la oposición han expresado "dudas" y han asegurado que "no se fían" del proyecto que pueda plantearse para la renovación de esta zona y por ello quieren "protegerlo ahora" y "blindarlo para el futuro".

El PP considera "anticipada" esta propuesta y cree que es un "debate que no compete ahora" dado que aún no se conoce el proyecto que se va a desarrollar. Y es que "no entiende" que la oposición puede oponerse a algo que "todavía desconoce", con lo que cree que se debería de esperar a conocerlo.

"Esperen con ilusión a ver el proyecto y valorar", ha dicho la primera teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha pedido a los grupos de la oposición que se "queden tranquilos" porque el equipo de Gobierno "entiende perfectamente el espíritu de conservar, mejorar y respetar" que plantean en su iniciativa.

Además, Rojo ha señalado que los trámites de declaración, por ejemplo, como BIC, "sólo retrasaría la posibilidad de avanzar y con ello truncar un proyecto que no sólo actúa sobre el dique" sino que es más amplio.

PARQUE 2020

Los 'populares' también se han opuesto a la propuesta del PRC de paralizar el parque 2020 que se está ejecutando en Mataleñas como homenaje a las víctimas del Covid y su reclamación de que se busque otra alternativa de ubicación porque considera que la actual es "errónea", una valoración en la que también ha coincidido el PSOE y el concejal del grupo mixto (IU-Podemos). Todos ellos han pedido al Consistorio que "rectifique".

Sin embargo, Vox se ha abstenido ya que, según han señalado, "carece de datos objetivos" que le permitan valorar que debe cambiarse de ubicación o ya no sería recomendable.

El PP, por su parte, ha defendido el proyecto y la ubicación elegida y ha recriminado que ahora la oposición, o al menos parte, diga que la ubicación "no le gusta" cuando de forma mayoritaria le dieron su "parabién".

Además, ha advertido que lo que pide la propuesta regionalista es "ilegal" porque supone paralizar "por capricho" y bajo el argumento del "no me gusta" una actuación ya adjudicada a una empresa (La Encina) que ya está parte ejecutada, según ha afeado la alcaldesa, Gema Igual.

Por su parte, Rojo ha opinado que la oposición critica "por sistema todo lo que se hace por parte del equipo de Gobierno".

REGLAMENTO DE PROTOCOLO

También ha suscitado debate la propuesta del PSOE que pedía aprobar un Reglamento de Protocolo y Ceremonial para el Ayuntamiento, una petición respaldada por toda la oposición, que ha acusado al equipo de Gobierno de pretender "patrimonializar" los actos que organiza el Consistorio.

Así, por ejemplo, los portavoces de todos los grupos se han quejado de que se les ha dejado fuera de actos en los que consideran que debían estar y también de que se les ha convocado a otros, como por ejemplo a algunos minutos de silencio u homenajes, con poca antelación o incluso después de celebrarse.

Por ello, han defendido la necesidad de un protocolo que "ponga negro sobre blanco" lo que se debe hacer y que no quede a la "arbitrariedad", la "discreccionalidad" o el "albur de lo que quiere el PP".

Desde el PP han subrayado que se debe diferenciar entre aquellos actos que organiza el área de Protocolo --donde, según ha asegurado, son los técnicos los que dicen lo que se hace-- y los que corresponden a otras áreas o estrictamente a la agenda de la alcaldesa. "Lo que ustedes quieren es estar donde está la alcalesa sin haber ganado las elecciones y no es justo", ha reprochado el concejal del ramo, Álvaro Lavín, a los socialistas.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que hay actos que se celebran en la misma fecha todos los años y ha recomendado a la oposición que se hagan un archivo.