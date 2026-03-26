La mayoría del PP en Santander rechaza crear una comisión especial sobre la Policía Local para modernizarla

Archivo - Un Pleno de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Santander ha tumbado una moción presentada por el Grupo Municipal Regionalista que pedía crear una comisión especial sobre la Policía Local con fin de realizar un diagnóstico "real" del Cuerpo en cuanto a sus necesidades de personal, material, protocolos y medios y su modernización, iniciativa que ha contado con el voto a favor del resto de la oposición (PSOE, Vox y Grupo Mixto-IU).

El debate de esta propuesta ha girado en torno a la tragedia de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida. En este contexto, el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, ha defendido que el equipo de Gobierno (PP) "ha querido dar toda la información posible a la opinión pública y a los ciudadanos" sobre el colapso de la pasarela, y ha afirmado que reconoció que "se produjo un fallo en la cadena de transmisión de la información".

"Ocultarlo hubiera sido traicionar la memoria de las víctimas y el derecho de todos a conocer la verdad", ha dicho y ha incidido en que "en caso de que se confirme, un trabajador habría cometido un error que quizá podría haber evitado que una pasarela mal construida y mal mantenida por parte de la Demarcación de Costas haya terminado en una tragedia". "Un error, ni menos ni más".

Durante la sesión plenaria, el edil también ha reconocido que "hay muchos aspectos" de la Policía Local que "mejorar" y que algunas que se han detectado se solucionarán "durante esta legislatura", mientras que para otras "se pondrán las bases para que se asienten en el futuro".

Al hilo, se ha referido a la grabación de las llamadas y a la ampliación de la plantilla. En cuanto a la primera, ha detallado que la Policía añadió una línea telefónica más, la quinta, con el traslado del cuartel a Peñacastillo. Sin embargo, no se incorporó al sistema de grabación, algo que se ha producido el pasado día 12.

En cuanto a la ampliación de la plantilla, ha dado cuenta de que esta semana se han incorporado siete nuevos agentes al Cuerpo --alcanzando los 261--, y que se han incluido 13 nuevas plazas en la oferta pública de empleo, así como que en las próximas semanas se pondrán en marcha varios procesos de promoción interna.

Igualmente, Castillo se ha referido al programa de gestión de incidencias con el que cuenta la Policía Local, para defender que no es "una burda base de datos", sino una de las "más potentes y mejor valoradas del mercado por su rendimiento, fiabilidad y seguridad".

A pesar de ello, ha recalcado que el Ayuntamiento trabaja en sustituirla por otra que integre todos los servicios del Cuerpo y permita la interoperatividad de forma sencilla.

Así, el concejal ha dicho que se dotará a los efectivos de dispositivos electrónicos que les permitan desarrollar la práctica totalidad de su actividad administrativa electrónicamente, y atender "algunas de las justas demandas que nos plantean los sindicatos policiales".

Por ello, no ha considerado que crear una comisión especial "ayude a modernizar a la Policía Local".

CARENCIAS

En defensa de la moción, el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha aseverado que los recientes acontecimientos que se han vivido en Santander han puesto "al descubierto la comprometida situación de la Policía Local", con "carencias técnicas y organizativas muy graves", así como "de protocolos, ausencia de procedimientos y medios técnicos adecuados al siglo XXI".

A ello ha sumado los conflictos laborales y salariales y el "incumplimiento" de acuerdos previos sobre las condiciones y "la falta de una mesa sectorial efectiva".

"Es más bien el relato de una policía creada a imagen y semejanza de nuestra alcaldesa (Gema Igual)", ha dicho Piña, que ha sostenido que el Ayuntamiento "ha sobrepasado el umbral de lo gestionable con parches temporales" para demandar, "de una vez por todas", una voluntad política "firme".

Desde Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha asegurado que esta iniciativa "es un paso necesario" y ha incidido en que la plantilla "lleva muchos años arrastrando una carencia de mandos intermedios que permita gestionar los servicios de manera eficaz y racional", hecho del que "la responsable es la alcaldesa" como jefa del Cuerpo.

"No vale echar la culpa a nuestros agentes cuando algo falla si ese fallo se debe a que un sistema no está preparado para que los fallos evitables no se produzcan", ha señalado, para recalcar que los agentes están "descontentos", ya que "tienen muchas reclamaciones pendientes desde hace demasiado tiempo".

Y por el PSOE, Paz de la Cuesta ha dicho que "es necesario saber y reflexionar desde una perspectiva crítica" en qué condiciones trabajan los agentes municipales para "tomar decisiones" que mejoren el servicio.

"Cuando se detecta que algo ha fallado es necesario reflexionar sobre cómo evitar que vuelva a fallar y es una exigencia de transparencia democrática, porque lo que ha fallado no es un contenedor que supura basura, sino que la realidad es que seis personas han fallecido y Santander tiene el corazón encogido y está de luto", ha afirmado.

RESPONSABILIDADES

Por otra parte, en contestación a los grupos de la oposición, Castillo ha hecho referencia al Pleno extraordinario sobre El Bocal del pasado día 19 para afear a la oposición que vertió "mentiras" y, en concreto, señalar que el PSOE "sabía que Costas es el responsable de lo que ocurrió y venía con la misión política de salvar la responsabilidad del secretario de Estado (Hugo Morán) y la ministra (Sara Aagesen)". Todo ello para concluir que la moción del PRC "nace de una mentira".

De este modo, ha señalado que la obligación de vigilar las infraestructuras y los edificios propiedad del Gobierno de España es "del propio Gobierno de España", y ha incidido en que la jueza señala "en su auto que era y es la Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela.

A ello, Martínez ha contestado que, según el mismo auto --del que ha leído un extracto--, aunque la obra corresponda a Demarcación de Costas "no se puede obviar que el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público. Detectando un riesgo, debe proceder a acotar, señalizar o presentar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración".

Algo a lo que se ha sumado Velasco reivindicando que esto "no es mentir", mientras que De la Cuesta ha apostillado "lo fácil que es desviar el tema y dedicarse a manchar a todo el mundo para que se nos cierre la boca y no hablemos de lo que hemos venido a hablar", de las necesidades de la Policía Local.

Además, Piña ha insistido en las "carencias" del Cuerpo y ha incidido en el sistema de grabación. "Ese fatídico día no estaba activado".

Para cerrar el debate de esta moción, la alcaldesa ha repetido sus palabras del Pleno extraordinario, del que ha recordado fue "para pedir mi dimisión", y acusó a la oposición de solicitarlo "para su beneficio político y personal". "Esto tiene unas palabras muy adecuadas y certeras en el diccionario de la Real Academia Española: son los sinónimos de miseria humana".

En materia de Policía Local, el PRC también ha realizado una pregunta sobre su adaptación a la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Castillo ha respondido que el Consistorio está a la espera de que se aprueben las nuevas normas marco que desarrolla esta legislación para redactar un reglamento de regulación y funcionamiento propio.