Media advierte a los colegios profesionales que "el PROT se va a aprobar con o sin ellos"

El consejero de Fomento, Roberto Media, en su visita a Camargo para inaugurar diversas obras - GOBIERNO

CAMARGO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media (PP), ha instado a los colegios profesionales de arquitectos, de geógrafos y de ingenieros agrónomos a que "se dediquen a trabajar por los cántabros" en el mes y medio que el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) estará en periodo de información pública y presenten las alegaciones que consideren oportunas, pero les ha advertido que el documento "se va a aprobar con o sin ellos".

Después de que los representantes de estos tres colegios profesionales se ausentaran el miércoles pasado de la votación del PROT en la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria (CROTU) señalando que no habían contado con el tiempo suficiente para emitir una opinión fundada, ya que habían recibido la convocatoria del pleno solo una semana antes, el consejero les ha replicado que "han tenido dos años y medio para preguntar, exponer o presentar aquellas cuestiones que consideraran importantes".

"No han participado en ningún momento, a pesar de que han tenido muchas ocasiones para ello", ha asegurado, pues en el tiempo que lleva al frente de la Consejería "no han presentado ni una sola alegación, ni una sola consideración. Nada de nada de nada" con respecto a un PROT que "llega 25 años tarde" ya que tenía que haber estado aprobado en el 2001 según marca la Ley del Suelo. En todo caso, ha dicho que "todavía les quedan 45 días más para participar" y que sus alegaciones "serán bienvenidas".

Aún así, y dado que ya "han tenido mucho tiempo", cree que los colegios acudieron a la reunión de la CROTU -en la que se aprobó inicialmente el PROT- a "dar un pequeño espectáculo, más que a cumplir la función para la que están nombrados".

"En lugar de sentarse a escuchar lo que decían los técnicos y preguntar las dudas que tuvieran sobre ese Plan, han dicho que ellos estaban ahí para defender el interés general de los cántabros. Yo creo que obvian que también está detrás de él el Gobierno de Cantabria", ha respondido el titular del área a preguntas de los medios en Camargo, donde ha acudido esta mañana a inaugurar diversas obras.

En este sentido, también ha criticado que "desmerezcan la labor de los técnicos" que han trabajado en la redacción del PROT: geógrafos, arquitectos, biólogos, ingenieros, licenciados en ciencias ambientales, abogados, paisajistas y "un sinfín de especialistas que como poco tienen la misma cualificación profesional", y "en muchos casos mucha más que algunos de los que hablaron y se levantaron de la mesa el otro día".

Algo que, ha insistido, hicieron "sin escuchar ninguna de las explicaciones que los técnicos redactores estaban allí para dar, ni hacer ninguna pregunta", porque "supongo que tenían muy claro lo que querían hacer". Además, ha ligado esta actitud a su posicionamiento político, refiriéndose en concreto a la representante del Colegio de Geógrafos, Margarita Barreda.

"Entiendo que la señora Barreda posiblemente tenga otros criterios a la hora de quién debe conformar un Gobierno, pero está claro que el peso de un voto de la señora Barreda no vale lo mismo que los votos de los más de 600.000 cántabros", ha sentenciado, añadiendo que, "si no quieren participar y lo que quieren dedicarse es hacer política, en el 2027 vuelve a haber unas elecciones regionales y es un buen momento para presentarse a ver si los ciudadanos están más de acuerdo con las políticas que pregonan ciertas personas que dicen representar a los cántabros o los que verdaderamente los representamos".

En paralelo, ha criticado que Barreda afirmó que "el PROT es un plan para autorizar viviendas en suelo rústico y gestionar los parques eólicos y que se olvida del tema ambiental y de la estructuración territorial", una manifestación por la que, a juicio de Media, "no debió llegar ni siquiera a leer la primera página" en la semana en la que tuvo el documento en sus manos antes de aprobarse en la CROTU.