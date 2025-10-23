Media avanza la próxima licitación para mejorar el primer tramo de la CA-151 en Guriezo

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha realizado este jueves una visita institucional a Guriezo en la que ha avanzado que su departamento sacará a licitación próximamente la mejora del primer tramo de la carretera autonómica CA-151 a su paso por el municipio, que contará con una inversión autonómica de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

En concreto, el consejero, que ha estado acompañado del alcalde del municipio, Ángel Llano, y de otros miembros de la Corporación, ha explicado que el proyecto de este primer tramo, que comprende desde el punto kilométrico 7+000 al 14 + 300, se encuentra ya redactado y en fase de supervisión. Una vez realizado este trámite, Media ha anunciado que su departamento procederá a su contratación, con la redacción de los pliegos y la licitación de los trabajos.

Además, el titular de Fomento ha asegurado que "de forma inmediata" se procederá a la redacción del proyecto de la segunda fase, que comprende desde el punto kilométrico 0+000 al 7+000, para completar toda la actuación de 14 kilómetros de longitud con la intención de que esta carretera "esté en obras o, incluso, uno de los tramos finalizado y el otro en ejecución antes de que acabe la legislatura", ha informado el Gobierno.

Media ha realizado este anuncio tras visitar la actuación que su Consejería ha realizado en un tramo de 320 metros de esta vía autonómica para dotarla de iluminación, "mejorando la seguridad vial de esta zona con gran número de curvas y una escasa visibilidad".

Unos trabajos que se han iniciado en el cruce de acceso a la localidad de Nocina y que han contado con un presupuesto de 47.795 euros para la colocación de ocho farolas con tecnología LED. Al respecto, Llano ha señalado que con esta nueva iluminación se ha actuado sobre "un punto negro" de la vía por el que, a lo largo del año, se producen diferentes accidentes.

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, Media se ha referido a la mejora del camino municipal entre El Llano y La Corra, una actuación financiada por su departamento, que se encuentra ya adjudicada con un presupuesto de 40.000 euros.

Estas obras, que se llevarán a cabo a lo largo de unos 800 metros, consistirán en la apertura de cunetas, limpieza de la plataforma, así como obras de drenaje y mejora del firme mediante un doble tratamiento de riesgo asfáltico.

Por último, ha apuntado la subvención que el municipio recibirá del Plan de Inversiones Municipales, en concreto, 275.000 euros, que el Consistorio utilizará para financiar un proyecto de construcción de un edificio polivalente y la urbanización del entorno en el que se ubicará, cuyo coste total asciende a 337.687 euros.