Media inaugura parques infantiles en Lantueno y Rioseco y anuncia la mejora del entorno de la iglesia de San Silvestre

Parque infantil de Lantueno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha realizado hoy una visita institucional a Santiurde de Reinosa en la que ha inaugurado dos nuevos parques infantiles que su departamento ha ejecutado en las localidades de Lantueno y Rioseco, y que han contado con una inversión autonómica de 45.504 euros.

Media, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Borja Ramos, y varios concejales, ha destacado que estas dos actuaciones dan respuesta a una solicitud del propio Ayuntamiento y contribuyen a reforzar la oferta de espacios de ocio para los niños de ambos pueblos.

En cuanto a los trabajos realizados, en las dos actuaciones se ha procedido a la preparación del terreno con la limpieza y desbroce de las parcelas, la posterior excavación y retirada de materiales para la formación de la explanada y ejecución de la solera de hormigón a la que se han anclado los diferentes juegos infantiles.

La actuación se ha completado con la colocación de un suelo de seguridad continuo de caucho, la instalación de un vallado perimetral y carteles de señalización.

ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SAN SILVESTRE

Durante su visita a la localidad de Lantueno, el consejero ha anunciado al alcalde que, una vez entre en vigor los presupuestos autonómicos de este año, su departamento sacará a licitación las obras para la adecuación del entorno de la iglesia de San Silvestre, unos trabajos que contarán con una inversión autonómica cercana a los 200.000 euros.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, consistirán en la demolición del muro existente y la ejecución de uno nuevo, así como del pavimento en hormigón impreso del vial de acceso a la iglesia.

Además, el consejero ha recordado que el municipio recibirá del Plan de Inversiones Municipales una subvención de 125.000 euros para el acondicionamiento de varios viales municipales en Rioseco y Santiurde de Reinosa.

OBRAS HIDRÁULICAS

El consejero también se ha referido a varios proyectos que en materia de obras hidráulicas llevará a cabo la Dirección General de Aguas y Puertos en el municipio.

Por un lado, se ha referido a la instalación de contadores inteligentes en los pueblos de Santiurde de Reinosa y Lantueno que, una vez se obtengan los permisos necesarios, se licitará la actuación con un presupuesto de 48.393 euros.

Por otro, ha explicado que se va a iniciar la redacción de un proyecto para mejorar los problemas de turbidez de agua en Santiurde de Reinosa, concretamente del agua que emana de la fuente del Carbón, que llega en muchos momentos del año "en malas condiciones". En este sentido, ha avanzado que se buscarán las soluciones técnicas para que sus vecinos reciban el agua en condiciones normales.