Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional del 9 al 12 de diciembre por un Estatuto Marco propio

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Cantabria se suman a la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) del 9 al 12 de diciembre, ambos inclusive, para exigir un Estatuto Marco propio para la profesión.

Esta huelga se celebrará tras el Puente de la Constitución-Inmaculada, en pleno aumento de casos de gripe, si bien en la comunidad el nivel epidemiológico sigue bajo, según los datos aportados este jueves por la Consejería de Salud, aunque la incidencia creció un 47 por ciento más respecto a la anterior.

La Consejería que dirige César Pascual (PP) prevé que el pico coincida este año en la región con la Navidad o justo después de las fiestas.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) decidió mantener esta huelga convocada a nivel nacional tras rechazar la última oferta del Ministerio en relación al Estatuto Marco "porque no hay mejoras sustanciales".

EL SINDICATO MÉDICO IMPUGNARÁ EL DECRETO DE SERVICIOS MÍNIMOS

En cuanto a los servicios mínimos para esos días de huelga, el Sindicato Médico ha tildado de "surrealista" la negociación de éstos con la Administración.

Precisamente, el Gobierno regional aprobó este jueves, en su reunión semanal, el decreto de servicios mínimos para estos días de huelga, que se ha publicado este viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria.

Este decreto supone modificaciones respecto a los establecidos en convocatorias anteriores y desde el Sindicato Médico han anunciado, en declaraciones a Europa Press, que lo van a impugnar.

En el propio decreto, consultado por esta agencia, se indica que en la huelga planteada "concurren factores que no se dieron en las convocatorias previas sucedidas en este mismo año" ya que son cuatro días consecutivos, y no uno aislado, "lo que dificulta la organización asistencial necesaria para garantizar la asistencia urgente y la no demorable".

Ello se suma, según indica el Gobierno, que se celebrará justo después de un día festivo y detrás de un fin de semana, por lo que supone tres días festivos consecutivos enlazados con cuatro de huelga, a los que seguirán dos días inhábiles más.

"Teniendo en cuenta que una semana sin actividad ordinaria en un hospital es absolutamente excepcional, ha sido preciso modificar, con respecto a las convocatorias anteriores, los servicios mínimos necesarios que permitan garantizar la asistencia urgente y no demorable, fundamentalmente de las patologías oncológicas y traumatológicas, previendo también que afectará, a diferencia de otras convocatorias, a la actividad de la hospitalización convencional y domiciliaria", indica el Gobierno.

Además, en el decreto se advierte de que "el incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos esenciales será sancionado de conformidad con la normativa de aplicación".

El vicepresidente del Sindicato Médico en Cantabria, Santiago Raba, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que en el decreto se han puesto servicios "muy por encima" de los establecidos en un festivo normal cuando debieran ser los mismos, "que es lo que marca la normativa", ha sostenido.

Así, ha asegurado que se han incluido "cosas no esenciales" y, como ejemplo, ha indicado el caso de las colonoscopias. "Una colonoscopia no es una urgencia médica", ha aseverado.

Por otro lado, Raba ha denunciado que, en algunos servicios, se están "desprogramando pacientes" cuando, a su juicio, es algo que no se puede hacer.

Además, ha afirmado que tampoco se puede exigir a los médicos que recuperen el trabajo perdido "forzando agendas" o durante su jornada ordinaria, "porque, si no, no tiene sentido" la huelga.

Respecto al objeto de la misma, Raba ha defendido la necesidad de que los médicos cuenten con un estatuto propio, como el que, según ha indicado, tienen jueces, fiscales, profesores universitarios y el resto de médicos asalariados en Europa.

También ha censurado que el Ministerio pretenda que los médicos compartan la misma categoría que otros profesionales sanitarios, como los de Enfermería, cuando su formación y responsabilidad es "mayor".

Coincidiendo con la huelga, el Sindicato Médico solicitó poder celebrar el jueves 11 de diciembre una marcha entre el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Delegación del Gobierno.

En redes sociales, el Sindicato Médico aseguró hace tres días que desde Delegación se les había "denegado" alegando "motivos de seguridad", con lo que optó por celebrar una concentración ese día, a las 11.00 horas, en la plaza de Valdecilla Norte.

Sin embargo, desde Delegación del Gobierno han desmentido a esta agencia que se les haya prohibido la marcha solicitada o se les haya puesto cualquier limitación.

Al respecto, el Sindicato Médico ha asegurado que si se les permite, celebrarán la marcha.