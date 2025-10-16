Medio Ambiente declara subproducto a escorias de Ferroglobe que podrá aprovecharlas para distintos usos

Medio Ambiente declara subproducto a las escorias de Ferroglobe que podrá aprovecharlas para distintos usos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha resuelto declarar subproducto a las escorias de ferrosilicomanganeso generadas en el proceso productivo de la fábrica Ferroglobe Spain Metals S.A.U, en su planta de Boo de Guarnizo, en el municipio de El Astillero.

Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, quien ha explicado que esta resolución permitirá a la compañía aprovechar este material de forma segura en distintos usos industriales y de construcción.

El consejero ha afirmado que el reconocimiento de estas escorias como subproducto constituye "un ejemplo práctico" de cómo la aplicación de la normativa y la colaboración con el tejido industrial permiten "cerrar el ciclo" de los recursos, reduciendo las emisiones y el consumo de materias primas, al tiempo que se generan nuevas oportunidades económicas en el marco de la economía circular.

"Este reconocimiento supone un impulso para la economía circular, al promover que estos materiales puedan utilizarse directamente y pasen a tener un valor productivo, reduciendo la generación de desechos y el consumo de materias primas naturales", ha expresado.

Además, según ha informado el Gobierno, el consejero ha explicado que, antes de aprobarse esta resolución, las escorias fueron sometidas a los pertinentes análisis técnicos y sanitarios que acreditan su viabilidad y seguridad.

Por otro lado, ha asegurado que los informes emitidos por la Dirección General de Industria, Energía y Minas y por la Dirección General de Salud Pública concluyeron que el material no presenta riesgos para la salud y cumple los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa actual.

No obstante, Media ha recordado que esta resolución establece controles periódicos de calidad que garantizarán el mantenimiento de las condiciones que permiten su consideración como subproducto.

Esta resolución se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, impulsada por el Gobierno autonómico para avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, competitivo y sostenible.

Un subproducto es una sustancia u objeto que se genera de forma inevitable en un proceso industrial, pero que puede reutilizarse directamente sin necesidad de transformaciones adicionales, siempre que se garantice la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Ferroglobe Spain Metals Ferroglobe Spain Metals S.A.U, es en la actualidad líder mundial en la producción de Silicio Metal y de aleaciones de Manganeso y Ferrosilicio, estando también presente en productos de fundición y productos de adición para la industria del acero. En su planta de Boo de Guarnizo cuenta con 150 empleados y genera cerca de 500 empleos indirectos.