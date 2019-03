La mejora de accesibilidad de la estación de Bezana acabará "en torno a octubre"

Publicado 28/03/2019 14:10:05 CET

Fomento invierte tres millones de euros en esta actuación

SANTA CRUZ DE BEZANA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la accesibilidad de la estación de tren de Santa Cruz de Bezana terminarán "en torno al mes de octubre", tras una inversión de más de tres millones de euros por parte del Ministerio de Fomento.

El proyecto se centra en la construcción de un paso inferior con ascensores para cruzar de un lado al otro de la estación y resolver los problemas de accesibilidad, eliminando el flujo de viajeros entre andenes a través del paso a nivel existente.

El delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha visitado este jueves las obras junto a representantes de Adif y miembros de la Corporación de Bezana, encabezdos por el alcalde, Juan Carlos García.

Zuloaga he destacado que Fomento realiza esta inversión para acabar con una "vieja reivindicación" del Ayuntamiento y eliminar andenes que "no eran accesibles" y "no garantizaban la seguridad" de los usuarios al tener que cruzar de un andén a otro por encima de las vías.

Así, ha explicado que actualmente se está construyendo un foso para hacer un túnel por debajo de las vías que hará que la estación sea "plenamente accesible" gracias a los ascensores y escaleras. Además, se instalarán nuevas marquesinas y un servicio que hará que los transportes de cercanías en Cantabria "se potencien".

También ha considerado que, además de la seguridad, mejorará la empleabilidad de la estación, y ha detallado que la obra terminará a "finales de este año", dado que se ha alargado al haber dificultades técnicas en la ejecución de los pilotes, según ha indicado.

Por último, ha recordado que la estación no solo da servicio a los vecinos del núcleo de Bezana, sino también a los de municipios cercanos, que la utilizan evitando que acceder al centro de Santander "muchísimos más vehículos" de los que lo harían si no estuviera en funcionamiento.

En este sentido, el alcalde ha indicado que con este fin el Ayuntamiento también ha instalado un aparca-bicis con la colaboración con el Gobierno regional para intentar que los ciudadanos utilicen un transporte "más accesible y más ecológico".

Por otra parte, ha agradecido al Ministerio de Fomento y Adif por permitir "una mejor accesibilidad para todos los vecinos" y por cumplir uno de sus "anhelos de hace mucho tiempo".

Así, ha señalado que es "un paso más" en la rehabilitación de los espacios públicos del municipio que se suma a otras actuaciones como la obra del antiguo edificio de Rada. "Después de 20 años hemos conseguido que el Ayuntamiento la haga propia para darle multitud de usos", ha concluido.