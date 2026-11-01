El Mercado de la Esperanza acoge unas jornadas sobre los problemas en la alimentación de la población celiaca

Cartel de las jornadas. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cocina de la Plaza, ubicada en el Mercado de la Esperanza, acogerá unas jornadas sobre los problemas en la alimentación de la población celiaca.

En total, serán 8 talleres impartidos por la nutricionista Sara Tejerina, se prolongarán hasta el 4 de febrero y están organizados desde el Ayuntamiento de Santander junto a la Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN).

En un comunicado, el concejal del área, Álvaro Lavín, ha invitado a los ciudadanos a participar de estas charlas prácticas para aprender sobre la alimentación sin gluten, resolver dudas y descubrir cómo adaptar la cocina a sus necesidades.

"La Cocina de la plaza es un espacio publico cuyo objetivo es poner en valor la calidad de los productos del mercado, los productos de proximidad y la labor de asesoramiento de sus comerciantes. Y en esta ocasión va a servir como escenario perfecto para divulgar los conocimientos de una nutricionista y una problemática como es la de las personas que son celíacas", ha dicho.

Para participar en los talleres es necesario inscribirse en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBwTgyPfQiGPvFgFdJ....