Mercasantander suma un establecimiento de Unide con 5.000 productos para 4.500 minoristas

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander cuenta desde este miércoles con un nuevo establecimiento, un 'cash and carry' (paga y lleva) de la cooperativa Unide que se ubica en Mercasantander, y que en sus casi 2.000 metros cuadrados comercializará más de 5.000 productos destinados a 4.500 empresarios minoristas de la hostelería y diferentes negocios de alimentación de la ciudad y de la región.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado las nuevas dependencias acompañada por Carlos Jiménez, presidente de Unide, de José Miñones, presidente de Mercasa, y del concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y ha mostrado su "entusiasmo y apoyo total" al proyecto, que refuerza la presencia de la cooperativa en el norte de España y demuestra su "compromiso" con los negocios locales.

"Desde el Ayuntamiento estamos encantados de que empresas como Unide elijan Santander para su expansión comercial y laboral porque fomentan el comercio de proximidad urbano y rural", ha expresado la regidora.

Según ha subrayado, el nuevo establecimiento refuerza la capacidad de Mercasantander como infraestructura "estratégica" para la ciudad y para la región, porque -ha indicado- "allí donde se concentran esfuerzos empresariales, logísticos y comerciales, se multiplican las oportunidades de crecimiento".

Igual ha enfatizado que la capital cántabra reconoce en UNIDE a "un socio que ha sabido mantener la esencia del comercio tradicional al tiempo que ha incorporado procesos de gestión modernos y eficaces", una combinación -ha proseguido- que "asegura la competitividad en un entorno cambiante, y la que permite que los comerciantes tengan acceso a una red de suministro amplia, ágil y adaptada a sus necesidades".

Durante el acto, la alcaldesa ha felicitado a UNIDE por este proyecto y ha confiado en que la apertura de esta instalación se convierta en un "punto de referencia" para muchos profesionales del comercio y la restauración.

SOBRE UNIDE

Unión Detallistas Españoles Soc. Cooperativa UNIDE es la sociedad cooperativa de distribución alimentaria más longeva de España, fundada en 1931 y que sirve a más de 1.300 puntos de venta nacionales.

Con más de 600 socios y cerca de 600 establecimientos Unide Market, Unide Supermercados, Unide Alimentación y Udaco presentes en 28 provincias, así como con la sociedad filial Cash G5, con 15 establecimientos Cash Unide en España.