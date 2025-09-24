Mercasantander suma un establecimiento de Unide con 5.000 productos para 4.500 minoristas

Gema Igual en la apertura del nuevo establecimiento de Unide en Mercasantander
Gema Igual en la apertura del nuevo establecimiento de Unide en Mercasantander - AYUNTAMIENTO
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 16:32

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander cuenta desde este miércoles con un nuevo establecimiento, un 'cash and carry' (paga y lleva) de la cooperativa Unide que se ubica en Mercasantander, y que en sus casi 2.000 metros cuadrados comercializará más de 5.000 productos destinados a 4.500 empresarios minoristas de la hostelería y diferentes negocios de alimentación de la ciudad y de la región.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado las nuevas dependencias acompañada por Carlos Jiménez, presidente de Unide, de José Miñones, presidente de Mercasa, y del concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y ha mostrado su "entusiasmo y apoyo total" al proyecto, que refuerza la presencia de la cooperativa en el norte de España y demuestra su "compromiso" con los negocios locales.

"Desde el Ayuntamiento estamos encantados de que empresas como Unide elijan Santander para su expansión comercial y laboral porque fomentan el comercio de proximidad urbano y rural", ha expresado la regidora.

Según ha subrayado, el nuevo establecimiento refuerza la capacidad de Mercasantander como infraestructura "estratégica" para la ciudad y para la región, porque -ha indicado- "allí donde se concentran esfuerzos empresariales, logísticos y comerciales, se multiplican las oportunidades de crecimiento".

Igual ha enfatizado que la capital cántabra reconoce en UNIDE a "un socio que ha sabido mantener la esencia del comercio tradicional al tiempo que ha incorporado procesos de gestión modernos y eficaces", una combinación -ha proseguido- que "asegura la competitividad en un entorno cambiante, y la que permite que los comerciantes tengan acceso a una red de suministro amplia, ágil y adaptada a sus necesidades".

Durante el acto, la alcaldesa ha felicitado a UNIDE por este proyecto y ha confiado en que la apertura de esta instalación se convierta en un "punto de referencia" para muchos profesionales del comercio y la restauración.

SOBRE UNIDE

Unión Detallistas Españoles Soc. Cooperativa UNIDE es la sociedad cooperativa de distribución alimentaria más longeva de España, fundada en 1931 y que sirve a más de 1.300 puntos de venta nacionales.

Con más de 600 socios y cerca de 600 establecimientos Unide Market, Unide Supermercados, Unide Alimentación y Udaco presentes en 28 provincias, así como con la sociedad filial Cash G5, con 15 establecimientos Cash Unide en España.

Contador