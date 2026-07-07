Meruelo acogerá en septiembre el XII Encuentro de las Casas de Cantabria

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, se reúne, de forma telemática, con las Casas de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Meruelo acogerá del 17 al 19 de septiembre el XII Encuentro de las Casas de Cantabria, una reunión de hermandad que reunirá a los representantes de los 22 centros regionales existentes en el mundo.

Así se lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, a los representantes de las casas en una reunión por videoconferencia en la que han abordado además las ayudas y las iniciativas puestas en marchas por el Ejecutivo para impulsar su actividad, así como el procedimiento de renovación de los miembros del a Comisión permanente de las Casas de Cantabria.

Según ha informado el Gobierno, se trata de la segunda reunión de este tipo celebrada este año con la que Presidencia quiere fortalecer el diálogo institucional y la cooperación con los cántabros que viven fuera de la comunidad.

Urrutia ha valorado la importancia de celebrar este nuevo encuentro con las Casas para fomentar la convivencia y los lazos de afecto y abordar sus inquietudes. Porque el Gobierno de Cantabria tiene "la firme voluntad de cuidar el legado y transmitirlo a las nuevas generaciones", ha subrayado.

Por otro lado, durante esta reunión con las Casas, la consejera ha dado cuenta de las ayudas autonómicas y ha valorado el compromiso cumplido de anticipar "al máximo" las subvenciones nominativas, esenciales para asegurar su actividad. En este punto, ha recordado que su departamento garantizó el apoyo económico a las casas de Cantabria y abonó en abril estas ayudas, aunque todavía no se contaba con presupuestos, a través de un decreto de concesión directa.

También ha resaltado el incremento de los importes en un 13,5 por ciento respecto al inicio de legislatura, con un total de 235.409 euros de presupuesto este año. A esto se suman las subvenciones destinadas a inversiones y mejoras en las dotaciones y en las sedes sociales de las casas, cuya resolución final se publicará próximamente, ha avanzado.

A esta convocatoria el Gobierno cántabro destina 110.000 euros, un 10 por ciento más que en 2023. Además, el presupuesto de este año recoge una partida específica para las obras de reforma urgentes en la Casa de Cantabria en Madrid, por importe de 120.000 euros.

REGISTRO DE LAS CASAS DE CANTABRIA

Por otro lado, la consejera ha dado cuenta en esta reunión de las gestiones realizadas por su departamento tras la entrada en vigor del nuevo decreto regulador del Registro de las Casas de Cantabria.

En concreto, ha informado que el registro inicial se practicará de oficio por parte de la Administración autonómica para lo que también se ha solicitado la información y documentación necesarias a las casas.

Este nuevo reglamento, con el que el Ejecutivo regional cumple también con otro de los compromisos adquiridos con las casas de Cantabria, regula el reconocimiento, la fusión y revocación de las casas cántabras en el exterior y regula el registro de estas entidades.

Se enmarca dentro de la política del Gobierno cántabro tendente a mantener los vínculos con los emigrantes cántabros y sus descendientes, mediante la actualización del régimen jurídico de estas entidades y el establecimiento de procedimientos homogéneos en las relaciones institucionales con las comunidades cántabras asentadas fuera de la región.

Por último, durante esta reunión con las Casas se ha abordado el procedimiento de renovación de los miembros de la Comisión Permanente de las Casas de Cantabria, órgano colegiado que agrupa al Gobierno autonómico, a los grupos parlamentarios, a la Federación de Municipios y a los 22 centros regionales cántabros repartidos por España. Los presidentes de las casas deberán de elegir a los nuevos representantes en la Comisión por un nuevo periodo de cuatro años.