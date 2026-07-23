Una mesa redonda de la UC en Colindres reflexiona sobre el bienestar de las deportistas de élite - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exigencia de preparación física y mental, la gestión de la presión, el bienestar emocional y el momento de la retirada de una deportista de élite ha protagonizado la mesa redonda 'Mujer, deporte y salud antes, durante y después de la carrera deportiva', organizada por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), que se ha celebrado esta tarde en la Casa de Cultura de Colindres.

En un comunicado, la UC ha explicado que la cita ha reunido a la exgimnasta rítmica Tania Lamarca, bicampeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; a Nuria Castro Lemus, profesora titular de la Universidad de Sevilla, y a Paloma Moro López-Menchero, exgimnasta olímpica y profesora permanente laboral de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El debate ha servido para reflexionar sobre los desafíos que plantea la alta competición antes, durante y después de la carrera deportiva, así como sobre la necesidad de situar a la persona en el centro.

"Los deportistas somos personas antes que deportistas", ha destacado Lamarca, que ha apuntado que una de las grandes transformaciones del deporte de élite en las últimas décadas ha sido la forma de entender el cuidado integral de quienes compiten.

"Hace treinta años hablar de salud mental era inviable. Solo se miraba el rendimiento físico. La salud mental era un tema tabú y muchos deportistas evitaban expresar cómo se sentían por miedo a que se interpretara como una muestra de debilidad", ha apostillado.

La exgimnasta ha recordado que, aunque el equipo español de gimnasia rítmica contaba con un psicólogo, solo les ayudaba a optimizar su rendimiento y a gestionar la presión de la competición.

Y ha asegurado que en estos momentos alrededor de un deportista ya hay equipos multidisciplinares formados por fisioterapeutas y médicos que también contemplan la figura del psicólogo, cuya labor resulta tan importante como el propio entrenamiento deportivo.

Lamarca ha apuntado que la retirada fue uno de los momentos más difíciles de su vida porque fue por una decisión técnica.

"Tenía que pesar una serie de kilos para poder continuar, no los pesé cuando me lo pidieron y me expulsaron del equipo nacional", ha lamentado la exgimnasta, que ha matizado que aquella situación supuso "un cambio radical" en su vida.

Durante la mesa redonda también se ha abordado la evolución del deporte femenino, que, según Lamarca, "nunca ha sentido desigualdad dentro de la gimnasia rítmica, aunque el panorama ha cambiado de forma muy positiva para las nuevas generaciones en el resto de disciplinas".

"Hoy las niñas tienen referentes en prácticamente cualquier deporte y ya está mucho más interiorizado que pueden practicar lo mismo que los niños", ha destacado.

Sin embargo, Paloma Moro ha expresado que aún queda recorrido por hacer para conseguir que el deporte femenino adquiera una mayor presencia mediática.

"Todo el mundo conoce el plantel masculino que ha ganado el Mundial, pero no sucede lo mismo con el femenino, que también lo ha ganado. Muchos solo conocen a Jenni Hermoso y por lo que pasó", ha criticado.