Miembro Asamblea en Defensa de la Senda denuncia "abandono total" de las infraestructuras: "Estaba abocado al desastre"

Marisa Maliaño Toca, integrante en su día de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marisa Maliaño Toca, una de las integrantes en su día de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte y que este viernes ha declarado ante la instructora de la causa judicial por el suceso de El Bocal, ha denunciado el "abandono total" de las infraestructuras que componen este recorrido y que ya consideraban peligrosas desde el inicio y por eso se proyectó su retirada, aunque no se ejecutó. "Estaba abocado al fracaso, al desastre", ha valorado.

"Han sido muchos años peleando, como si viniéramos del futuro y supiéramos la desgracia que iba a pasar" y que, según ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación tras prestar declaración, ha sido "mucho más potente de lo que jamás pudimos soñar" (en el siniestro ocurrido el 3 de marzo fallecieron seis personas y otra resultó herida).

A su juicio, lo ocurrido "no es una desgracia. Es la crónica de una muerte anunciada por siete".

Ha asegurado que ella y otras personas que integraron este colectivo, que se disolvió, se encuentran "desoladas" por lo ocurrido y de hecho alguna lamenta no haber "volado" esas infraestructuras.

Ha explicado que durante la declaración le han preguntado si conocía la situación de posible peligrosidad de la obra, sobre todo de la pasarela siniestrada.

En relación a ello, ha indicado que muchos ciudadanos, desde el principio de la obra, se "alarmaron" al ver las infraestructuras que habían montado, no solo esta pasarela concreta sino otras que integraban el recorrido porque les parecían "una barbaridad" y las pasarelas "un peligro".

Es por ello que, desde el inicio, estuvieron reclamando su retirada. En 2016, se redactó un proyecto para revertir la actuación que "quedó en suspenso y hasta hoy".

"Parece de sentido común, más que de profesionales, que si una obra ya desde que nace parece peligrosa y así se reconoce como tal porque de hecho luego se hace un proyecto de reverso por peligrosidad también, a medida que pasa el tiempo el peligro sea mayor", ha dicho.

Esta integrante de la asamblea ha aludido a los materiales de las infraestructuras, que son de madera de pino "que para la mar no vale" y los clavos "no eran de acero marino".

Además, sobre el estado de "abandono total" de los elementos que se colocaron en el recorrido ha explicado que "han ido desapareciendo palos, tornillos en la zona de Cueto, la mar ha ido tumbando empalizadas...".

Y en cuanto a la pasarela concreta, ha asegurado que no es ella la que tiene que decir el grado de peligrosidad que tenía "porque no soy una profesional de la arquitectura", pero considera que "cualquiera", sea de la zona o no, ve que está construida sobre un lugar donde, "quien no lo conozca, puede tener algún problema, y que "un golpe de mar te lleve".

Esta testigo en la causa de El Bocal ha deseado que la justicia no deje a las administraciones "en un lugar de impunidad".

Y cuestionada por la actitud de la alcaldesa, Gema Igual, ha señalado, desde su punto de vista personal, que "hay que tener un cuajo tremendo" para, tras la tragedia, "no haber puesto su cargo a disposición, aunque solo sea por consolar a las familias y a la ciudadanía".