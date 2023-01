Miguel Ángel Revilla cumple hoy 80 años

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cumple este lunes 80 años.

"Me levanto con 80 años. No está mal llegar a esta edad y que en este momento no me duela nada. Esta noche nos vemos en @el_hormiguero", dice el también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria en su cuenta de Twitter.

Miguel Ángel Revilla Roiz (Salceda, Polaciones, 23 de enero de 1943) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco. Fue empleado de banca entre 1974 y 1982; y de 1979 a 1982 fue profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Dirección de Empresas de Santander, antes de acceder a la Universidad de Cantabria, donde ejerció como profesor asociado de Política Económica y Hacienda Pública hasta 1995.

Ocupa la Presidencia de Cantabria desde el 6 de julio de 2015, y es secretario general del PRC desde 1988. También fue vicepresidente cántabro y consejero de Obras Públicas.