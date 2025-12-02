El Ministerio de Cultura premia a ocho bibliotecas municipales de Cantabria por sus proyectos de animación a la lectura

Archivo - Biblioteca Miguel Artigas de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha premiado a ocho bibliotecas municipales de Cantabria por sus proyectos de animación a la lectura en el marco de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, organizada en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En concreto, las bibliotecas galardonadas son las de Astillero, Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal, Comillas, Mazcuerras, Polanco, Santa Cruz de Bezana y Suances.

Además, la biblioteca municipal de Suances ha sido reconocido con uno de los 10 premios especiales de esta edición por el proyecto 'Biblioteca de Suances, país de las maravillas'.

En el apartado económico, estas ocho propuestas de la comunidad autónoma han recibido un premio de 2.777 euros a cada una. Mientras tanto, el premio al espacio cultural suancino ha ascendido a importe hasta los 10.000 euros.

El objetivo de los galardones es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777 euros y, entre ellas, las diez mejores han recibido un total de 10.000 euros.

El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas. El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha felicitado a los ayuntamientos por su trabajo, en el marco de estos proyectos bibliotecarios que fomentan la lectura.

Asimismo, Casares ha destacado que esta campaña del Gobierno de España tiene "una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura", ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El objetivo de la campaña es, "siguiendo el ideal de la propia María Moliner", que cualquier lector en cualquier lugar "pueda conseguir el libro que le interese", ha añadido.