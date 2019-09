El Ministerio todavía no ha fijado fecha para la reunión sobre los espigones

Publicado 06/09/2019 12:49:00 CET

Igual dice, sobre la asistencia de Ceruti a esa reunión, que "no es lo habitual"

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que el Ministerio de Transición Ecológica "todavía" no les ha dado fecha para la reunión sobre los espigones que acordaron tener durante el presente mes de septiembre.

"Todavía no nos han dicho la fecha de esa reunión que si acordamos que fuese en el mes de septiembre, y como todavía no nos han convocado, no hemos abordado la siguiente pregunta que es con quién iré", ha dicho la alcaldesa a preguntas de los medios.

Al respecto, ha explicado que el concejal de Urbanismo --y portavoz del equipo de Gobierno PP-Cs--, Javier Ceruti (Ciudadanos), le ha "manifestado la voluntad de que quiere ir" pero "no es lo habitual", ha recalcado la alcaldesa del PP.

"Es habitual que yo vaya a las reuniones sola o que si voy con alguien, vaya con el concejal del área. Lo mismo que no sería habitual que si hay una reunión con cometido del señor Ceruti yo vaya con otro concejal en vez de con el señor Ceruti", ha señalado Igual, quien ha precisado que "no se han dado más conversaciones" sobre este asunto "porque no nos han citado".