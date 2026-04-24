Mohamed Attaoui, elegido Mejor Deportista en la 33 Gala del Deporte de Torrelavega

Archivo - Mohamed Attaoui, durante el Campeonato de Europa de atletismo sub-23. - RFEA - Archivo

TORRELAVEGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta Mohamed Attaoui ha sido elegido como Mejor Deportista en la 33 Gala del Deporte de Torrelavega celebrada este jueves por la tarde en el pabellón del Vicente Trueba, impondiéndose a la tenista Cristina Bucsa, el nadador Teo del Riego y el jugador de balonmano Isidoro Martínez.

Attaoui también ha sido reconocido con el premio a la Mayor Gesta Deportiva por su récord de España de 1.000 metros y tercera mejor marca de la historia.

La cita ha distinguido a deportistas, clubes, entidades, asociaciones o patrocinadores del municipio, o vinculados a éste, que han "sobresalido de manera especial" en 2025.

Por su parte, el premio al Mejor Entrenador ha sido para Nacho Orúe Díaz, del Club Natación Torrelavega, quien, entre otros méritos, tiene en su haber 35 campeones regionales en todas las categorías durante la temporada 2024-2025; mientras que al reconocimiento de Mejor Progresión Deportiva ha recaído en Aarón Ceballos Mateu, campeón de España de 800 metros en pista cubierta y al aire libre y récord de Cantabria en ambas pruebas, así como Medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub20.

El premio al Mejor Equipo ha recaído en el Bathco Balonmano Torrelavega Senior Masculino, donde también estaban nominados la EDM Atletismo Torrelavega (desde sub10 hasta sub16, el Equipo de Superliga Femenina 2 del CVT o el Grupo Alega Cantabria.

Como Mejor Evento Deportivo se ha alzado la II Copa de España de Judo Junior Cantabria Deporte 2025, sobre la Night City Trail, el XIV Torneo Internacional San Bernabé 2025 y el CXXX Concurso de Bolos 'La Patrona'.

El Mejor Club ha sido el Club Atletismo Torrelavega, que competía con el Balonmano Torrelavega, el Club Deportivo Tropezón y el Club Natación Torrelavega.

La Mejor Directiva ha sido la del Club Balonmano Torrelavega, que se ha impuesto a la de los clubes Deportivo Tropezón, Atletismo Torrelavega y Voleibol Torrelavega.

Finalmente, han recibido el premio a la Mejor Empresa Patrocinadora todas las que optaba: Almacenes Lavín, Logos Energía, Restaurante 2 Valdeses, Alega y Mimoondo.

Además, se ha rendido un pequeño homenaje al periodista Manolo Pelayo que falleció el pasado mes de noviembre. Una de las principales voces de la radio deportiva en Cantabria (cadena SER, Radio Cadena Española en Torrelavega, luego Radio Nacional de España), Pelayo fue el impulsor de la primera Gala del Deporte de Torrelavega celebrada en el año 1987.