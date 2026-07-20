Molleda quiere sumar a sus listas a Urraca para construir un proyecto que ilusione a los vecinos de Torrelavega

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TORRELAVEGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSOE de Torrelavega, Agustín Molleda, ha asegurado que quiere sumar a sus listas a la otra candidatura de las primarias, José Luis Urraca, para construir un proyecto que ilusione a los vecinos de la ciudad.

En declaraciones a Radio Nacional de España, recogido por Europa Press, Molleda ha subrayado que ya ha mantenido una primera conversación con el primer teniente de alcalde de Torrelavega, con el fin de realizar "un proyecto común" que permita al PSOE ganar las próximas elecciones.

Molleda ha abogado por mirar al futuro e integrar "todas las sensibilidades en un proyecto compartido".

"Mantenemos esas primeras conversaciones para trabajar en equipo en ese proyecto de ciudad que necesita de todas las manos posibles y, sobre todo, de aquellos proyectos diferentes", ha apostillado.

Y es que, para Molleda, el PSOE también es la diversidad de opiniones, de ideas y de proyectos, y el buscar el punto intermedio para ilusionar a los vecinos de cara a las elecciones de 2027.