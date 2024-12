SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana será en 2025 sede del Jubileo Universal de Turismo en el marco del Jubileo de Roma que se celebra este próximo año y que el Papa Francisco ha decidido extender a otras partes del mundo.

De esta forma, el Vaticano ha elegido a Santo Toribio, donde se encuentra custodiado el trozo más grande que se conserva de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, como sede en Turismo de este evento religioso universal que el Papa abrirá el próximo 24 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero de 2026.

El obispo de Santander, Arturo Ros, el responsable del departamento de la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal, Gustavo Ribeiro D'Angelo, y el consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha anunciado este jueves en rueda prensa la elección del monasterio cántabro.

Además, en el marco de ese jubileo, se organizará un congreso itinerante 'Año Jubilar 2025-Turismo' que tendrá lugar en junio de este próximo año y estará enmarcado en el Camino Lebaniego.

En esta cita se pondrá de relieve la importancia y el impacto del turismo religioso, que está en "auge" y por el que cada año viajan 330 millones de personas, según ha indicado Martínez Abad en base a datos de la Organización Mundial de Turismo de la ONU.

El consejero ha destacado que "para Cantabria es un honor y una responsabilidad" esta elección del Monasterio de Santo Toribio porque permitirá "mostrar al mundo la belleza y autenticidad del Camino de Lebaniego" y de la comunidad autónoma.

Ha asegurado que, a través de este Jubileo Universal de Turismo, tanto el Gobierno como la Fundación Camino Lebaniego y el Obispado de Santander van a trabajar juntos para "convertir esta celebración en una experiencia que combine introspección, tradición y sostenibilidad".

"Cantabria va a recibir a peregrinos y visitantes de todas partes del mundo, quienes encontrarán en Santo Toribio y en el Camino Lebaniego no solo un espacio de fe, sino también un entorno único que invita a la reflexión y a la conexión con la naturaleza", ha ensalzado Martínez Abad.

Y ha recordado que, además, Cantabria es la única región del mundo por la que transitan dos caminos de peregrinación jubilar declarados Patrimonio de la Humanidad, el Lebaniego y el Camino de Santiago de la costa.

También ha puesto en valor la "riqueza natural que atraviesa el Camino" y que "lo hace único", y a la que se suma la diversidad cultural que "lo hace irrepetible".

"Sé que esta celebración supondrá un esfuerzo colectivo y, por ello, agradezco la colaboración de todas las instituciones implicadas, los expertos en turismo religioso y todas las comunidades locales que harán posible que el Jubileo Universal del Turismo 2025 sea todo un éxito", ha concluido.

Por su parte, el obispo de Santander ha ensalzado también la elección de Santo Toribio y el Camino Lebaniego para este "acontecimiento singular" que es "un regalo para la Diócesis" y para el monasterio, que es un lugar "sorprendente y transformador" para los peregrinos. "Recorrer el Camino Lebaniego para llegar hasta Santo Toribio y venerar y adorar a la Virgen de la Cruz es una experiencia única", ha dicho.

Mientras que el representante de la Conferencia Episcopal Gustavo Ribeiro D'Angelo, que es el párroco de la Iglesia de San Jorge en Paiporta, ha destacado que "el Camino Lebaniego tiene nombre en sí mismo" entre los jubileos y las peregrinaciones y en 2025 será sede de este Jubileo Universal como "espacio de gracia y encuentro".

Precisamente, por su papel como párroco en Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la DANA de finales de octubre, el obispo de Santander le ha trasladado su agradecimiento por su "testimonio" en Paiporta. "En este tiempo de drama, de dolor y de muerte, tú has sido espíritu de vida con tu entrega y tu ministerio, y sabemos que has salvado vidas y has estado a pie de calle permanentemente", le ha dicho.

VISITA DE EXPERTOS EN TURISMO RELIGIOSO

Con motivo de la elección de Santo Toribio como sede del Jubileo Universal de Turismo, se está llevando a cabo estos días, hasta el domingo 15, una visita a Cantabria y al Camino Lebaniego de expertos en turismo religioso.

La directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez, ha explicado que la delegación cuenta con personas de Argentina, Colombia, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Israel y España y este jueves conocerán Santander y este viernes se trasladarán a Liébana, donde visitarán Potes y sus principales puntos turísticos y acudirán a Santo Toribio.

Ya el sábado los participantes en esta visita realizarán una etapa del Camino Lebaniego y conocerán enclaves de patrimonio religioso, mientras que el domingo concluirán su estancia en Cantabria con visitas a Comillas y Santillana del Mar.