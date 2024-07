Montero exige a Feijóo una "posición única" en financiación: "lo que defiende Cantabria no es lo que defiende Madrid"

"No entiende" que el Gobierno cántabro amenace con ir a los tribunales "antes si quiera de empezar a hablar"



SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP una "posición única" en todas las comunidades respecto a la reforma del sistema de financiación y dejar de utilizarla como "un tema de competición entre los territorios".

"Lo que se defiende en Cantabria no es lo que defiende Andalucía y no es lo que defiende Madrid", ha lamentado Montero a preguntas de los medios este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde también ha manifestado que "no entiende" que el Gobierno cántabro (PP) haya amenazado con acudir a los tribunales si no considera justa la reforma "antes si quiera de empezar a hablar".

Algo que, a su juicio, demuestra que "Cantabria no quiere" que se impulse la modificación ddel modelo actual, ante lo que ha pedido al Ejecutivo regional que "se lo explique al resto de comunidades autónomas donde gobierna el PP", porque cree que el partido no tiene una postura común al respecto en todos los territorios y solo quiere hacer "bronca".

La ministra de Hacienda ha remarcado que, al votarse en el Congreso de los Diputados, esta reforma "obliga a que los partidos políticos tengan una sola posición" y por ello considera que el PP "no quiere abordarlo". Y es que opina que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "no se siente con capacidad de liderar al interior de su partido para establecer esa posición única respecto al sistema de financiación".

"Mal comienzo si empezamos a hablar de tribunales cuando ni siquiera alguien ha tomado la palabra en este tema". "Me parece absolutamente sorprendente", ha advertido con respecto a la amenaza del Gobierno de Cantabria, que ha asegurado que desconocía aunque confía en que "va a perder" si finalmente acude a la Justicia.

También ha remarcado que "Cantabria, hoy por hoy, es la comunidad autónoma que tiene un trato mejor en el actual sistema" al ser la que recibe una financiación por población ajustada más alta. "Esto está muy bien y es legítimo que todo el mundo aspire a mejorar sus recursos", pero el Partido Popular "ni siquiera se quiere sentar a hablar", ha denunciado, añadiendo que lo que esto pone de manifiesto es que los presidentes populares "no quieren abordar una reforma del sistema de financiación, quieren convertir este debate en la bronca, en la confrontación y por tanto en el agravio entre territorios, que es la manera de ejercer la oposición" que tienen.

Asimismo, cuestionada por los 400 millones de euros que se anunció que Cantabria perdería si el modelo de financiación autonómica deja de basarse en el coste real de los servicios, Montero ha asegurado que "no sabe de dónde viene esa cifra".

Y ha subrayado que la comunidad ha recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez un "39% más de recursos" que en la época de Mariano Rajoy. En total, las comunidades autónomas habrían recibido 250.000 millones de euros más, según ha dicho.

CATALUÑA

Por otro lado, también preguntada por los medios se ha referido a la confirmación de asistencia de la consejera catalana de Economía, Natàlia Mas, al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes, donde el Govern ha anunciado que acudirá para defender el sistema de financiación singular para Cataluña.

La ministra se ha mostrado "encantada" por la asistencia de la consejera, que no estuvo presente en el mismo encuentro del año anterior--. "Lo vivo con satisfacción, lo vivo con normalidad y, por tanto, bienvenida a su casa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la misma manera que son bienvenidos todos los consejeros que participen", ha respondido en la UIMP antes de inaugurar un curso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).