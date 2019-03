Movellán: La renovación en las listas será la "gran fortaleza" del PP el 28A

Publicado 26/03/2019 12:22:37 CET

Defiende que es un "PP nuevo" con caras y mensajes "nuevos" pero "los mismos principios y valores" para hacer frente a una "España nueva"

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de los populares cántabros al Congreso de los Diputados, Diego Movellán, cree que la renovación "casi al 100%" en las candidaturas del partido, "lejos de perjudicar" al PP, va a ser su "gran fortaleza": un PP "nuevo", con caras "nuevas" y mensajes "nuevos" pero "con los mismos principios y valores que le hicieron grande" para hacer frente a una "España nueva" con "retos nuevos".

"No podíamos presentarnos a esta cita tan importante con las urnas con un equipo que no se hubiera renovado casi al 100%", ha opinado Movellán al ser cuestionado por las críticas al partido por haber dejado fuera de las listas al Congreso y al Senado en diferentes territorios a dirigentes no afines con Pablo Casado y tras los últimos fichajes llevados a cabo por el PP para sus candidaturas a las elecciones generales del 28 de abril, como la de los toreros Miguel Abellán o la periodista Edurne Uriarte entre otras caras conocidas.

Movellán, que aunque ya ha sido diputado nacional en esta legislatura se estrena como cabeza de lista, ha apuntado que la renovación fue un "compromiso" de Casado en el Congreso nacional del partido del pasado julio en el que salió elegido presidente del PP y "está cumpliendo con la palabra dada".

UNA CAMPAÑA "PIEL CON PIEL" DE UN PP QUE "SALE A GANAR"

El candidato del PP a la Cámara baja ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa dada este martes tras reunirse con el resto de integrantes de las candidaturas de los populares cántabros al Congreso y al Senado para hablar de la campaña que desarrollarán de cara a las elecciones del 28A.

Ha advertido que se trata de una cita electoral a la que, según ha dicho, el partido, "sale a ganar, no a empatar con nadie" porque, a su juicio, España y Cantabria "necesita" al PP.

Para ello, ha apuntado que el PP llevará a cabo una campaña "muy cercana", "de calle" y "piel con piel" y para la que empleará a su "mejor ejército", que, según ha dicho, son los cargos públicos del partido.

Movellán ha apuntado que en esta campaña el PP hablará de lo que a la "gente le importa", como el empleo, las pensiones o el futuro de los jóvenes.

También será una campaña en la que los 'populares' buscarán "sacudir conciencias" en los cántabros y trasladarles que, de cara al 28A, tienen que "decidir" entre el PP y Pablo Casado o el PSOE y Pedro Sánchez.

Así, el PP pretende advertir a los ciudadanos de que "todo el voto que no sea al PP" llevará de forma directa o indirecta a Pedro Sánchez a La Moncloa y, con ello, el país volverá "a la recesión".

Además, el Partido Popular se presentará en esta campaña con un "proyecto ganador", como "garantía de estabilidad" de España.