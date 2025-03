Multitudinaria concentración de estudiantes y familias del IES Torres Quevedo en apoyo al alumno agredido

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos y padres del instituto Torres Quevedo de Santander han protagonizado este viernes una multitudinaria concentración a las puertas del centro educativo para mostrar su solidaridad y apoyo al alumno con discapacidad motora que fue agredido por varios compañeros de clase.

Además, los manifestantes han pedido a gritos la expulsión definitiva de los responsables de la agresión --a los que se les echó del centro durante cinco días tras los hechos, pero que a su vuelta siguen compartiendo aula con la víctima-- y también se han escuchado peticiones de "dimisión" a la Directiva del centro.

En la concentración ha estado presente el propio menor agredido y varios de sus familiares, que han agradecido visiblemente emocionados, e incluso entre lágrimas, las muestras de apoyo recibidas, que se han traducido en aplausos o gritos hacia la víctima, coreando su nombre y dedicándole gritos de "valiente" o "campeón".

Además, los familiares del menor han hecho un llamamiento a la calma durante algunos momentos de tensión que se han vivido durante la concentración, cuando algunos de los asistentes se han planteado entrar al centro educativo, en cuyas aulas estaban alumnos, profesores y miembros de la Directiva que no han secundado el acto. Parte de ellos han presenciado la protesta desde las ventanas, ante lo que se han escuchado gritos de "cobardes" por no unirse.

Esta tensión en algunos momentos ha hecho que efectivos de la Policía Nacional se hayan posicionado ante las puertas del centro para evitar que nadie pudiera colarse. La presencia policial, significativa en el día de hoy, ha calmado los ánimos y se ha pedido a los manifestantes que abandonaran el interior del recinto, trasladando la protesta a los aledaños, invadiendo incluso la carretera que discurre frente al centro.

Pese a la tensión, finalmente no ha pasado nada después de que varios familiares y otras personas que participaban en la concentración llamaran a no emplear la violencia. "Vamos a hacer las cosas correctas, por favor"; "estamos pidiendo unos valores, no nos lo saltemos nosotros", han reclamado alguno de ellos.

De hecho, una familiar del menor agredido que estaba junto a él presenciando los hechos ha explicado que "él (la víctima) sufre si os revolvéis de esa manera" y ha señalado que "solo podemos alzar la voz".

Muchos de los participantes en la concentración han portado carteles en los que se podían leer lemas como 'Stop Bullying', 'El silencio te hace cómplice' o 'No hagas a los demás lo que no quieras para ti, humillar a alguien no te hace fuerte, te hace miserable'.

Prácticamente a la par que se celebraba la concentración, se ha conocido que la Fiscalía de Menores ha solicitado medidas cautelares contra los cuatro alumnos del instituto denunciados por esta agresión. En concreto, pide alejamiento de los investigados tanto de la víctima como del centro educativo.

El Ministerio Fiscal solicita estas medidas de alejamiento de los cuatro investigados del menor agredido, su domicilio y el instituto, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio.

Estas medidas se solicitan hasta que se ponga fin a las diligencias abiertas y en las que se investigan los hechos como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.