El Museo de Altamira presenta una programación para reconectar con el entorno de la cueva esta primavera

Archivo - Entrada al edificio del Museo de Altamira - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira acoge la iniciativa #MuseoSinPrisas, dentro de la cual, esta primavera, el centro invita a los visitantes a reconectar con el entorno natural del museo de forma sostenible y "a otro ritmo".

Para ello, ha diseñado una programación de actividades gratuitas pensadas para todos los públicos, que invita a desconectar del ritmo urbano y acelerado y a redescubrir un concepto del tiempo más sostenible y enriquecedor, ha informado el museo estatal.

El domingo 3 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá lugar 'Anidar el País de Altamira', una actividad dirigida a familias con niños a partir de 10 años. La propuesta permitirá conocer más sobre las aves en los tiempos de Altamira mediante la creación de una instalación colectiva en el abedular junto a la cueva del museo, con cajas nido que incluirán información sobre las aves que acompañaban a las comunidades en el Paleolítico.

También el 7 de junio, a las 12.00 horas, tendrá lugar el recorrido 'Rastreamos sonidos atemporales', una propuesta centrada en el sentido del oído para acercarse al entorno del museo. Esta actividad de una hora de duración se realizó por primera vez el pasado 11 de abril y permite conocer el paisaje sonoro del pasado, lo que se escuchaba cuando se habitaba Altamira.

Otra de las actividades programadas es 'Bosque comestible', realizada en colaboración con Ecologistas en Acción Cantabria. En ella, se realizarán las labores necesarias para preparar el suelo y cuidar los árboles recién plantados. El 'Bosque comestible' se concibe como un espacio para observar los ciclos de la naturaleza y aprender a través de las tareas que se programan en cada temporada. Tendrá lugar el 9 de mayo de 10.00 a 13.00 horas.

La última propuesta de este ciclo se celebrará el 23 de junio, a las 18.30 horas, coincidiendo con la celebración del solsticio de verano. 'Las hierbas de San Juan' convertirá el museo en un lugar de encuentro y el intercambio de saberes tradicionales sobre las herbáceas. Para elaborar los ramos de San Juan se recolectarán siete hierbas o flores al atardecer, que se dejarán en agua y al rocío de la noche, para usar esa esencia al día siguiente en el tradicional lavado de cara.

Todas las actividades son gratuitas y requieren reserva previa a través de la web del museo, excepto para el 'Bosque comestible' cuya inscripción se gestiona a través del correo educacioneaccantabria@gmail.com.

Las propuestas se desarrollarán en el exterior del museo, siempre que la climatología lo permita.