El Museo Etnográfico de Cantabria organiza este mes talleres sobre música y los instrumentos tradicionales

El Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN), dependiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, presenta este mes de noviembre una serie de talleres dedicados al Patrimonio Inmaterial de Cantabria.

En esta ocasión, estarán enfocados en la música y los instrumentos musicales tradicionales de la región, en el marco de la celebración del Día de la Música y de Santa Cecilia, el próximo 22 de noviembre, ha indicado el Ejecutivo.

Los talleres, gratuitos y abiertos a todos los públicos, buscan ofrecer una experiencia cultural colectiva que permita a los participantes disfrutar y aprender sobre las raíces musicales de Cantabria.

Además, se pretende sensibilizar sobre la importancia de conservar este Patrimonio Inmaterial, "tan profundamente vinculado a las tradiciones orales, los bailes, los cantos y las formas únicas de tocar los instrumentos en las distintas comunidades de la región".

TALLERES PROGRAMADOS Y FECHAS

El taller 'Al son del pandero' estará dedicado a la pandereta, profundizará en su relevancia dentro del folclore cántabro, las diferentes formas de tocarla, los ritmos y cantos más representativos, y el papel fundamental de la mujer en la conservación de la música popular. Se desarrollará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Por otro lado, 'Nuestros sones', tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre y los participantes descubrirán la variedad de instrumentos musicales populares de Cantabria, aprenderán a diferenciar sus familias y sonidos, y conocerán el tipo de repertorio asociado a cada uno de ellos, así como su uso tradicional.

Ambos se celebrarán los sábados de 11.00 a 13.00 horas, mientras que los domingos se desarrollarán en dos sesiones, de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.30 horas, y son gratuitos.

Para participar no es necesario tener conocimientos previos sobre los instrumentos, ya que estos se pondrán a disposición de los participantes, si bien es imprescindible realizar reserva previa llamando al 942 251 347 durante el horario de apertura del Museo.