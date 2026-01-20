El Museo Marítimo acoge una exposición sobre biodiversidad marina del Ministerio de Transición Ecológica - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico, MMC, perteneciente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, exhibe en su plaza de acceso la exposición itinerante sobre el programa 'Pleamar' de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objetivo de la muestra es poner en valor los resultados de dicho programa, correspondientes al periodo 2014-2020, y acercar a la ciudadanía la importancia de este tipo de proyectos para la protección y mejora de la biodiversidad marina, ha informado el Gobierno regional.

Está compuesta por 14 paneles. De ellos, cuatro son informativos y diez cuentan con fotografías representativas de los proyectos ejecutados durante las cinco convocatorias de ayudas resueltas, que han contado con más de 24 millones de euros, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Estas 135 iniciativas que han impulsado 70 entidades beneficiarias -- entre ellas, centros de investigación, universidades, organizaciones sectoriales y entidades ambientales-- han contribuido a la protección y recuperación de la biodiversidad marina, a la práctica de actividades pesqueras y acuícolas más sostenibles, a la reducción de las capturas no deseadas y al refuerzo de la gestión de las áreas marinas protegidas.

La exposición está compuesta por elementos recuperados (bobinas de madera, paneles, soporte de tablas y sogas) a los que se añaden algunos de nueva fabricación, usando siempre materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente.

Entre otros aspectos, se explica la descripción de la Fundación Biodiversidad y de sus principales líneas de actuación, además de incluir algunos hitos en materia de protección de la biodiversidad y sus ecosistemas logrados gracias a su actividad.

Además, se informa sobre el papel del Fundación Biodiversidad como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca (FEP), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Asimismo, se incluye datos sobre los proyectos ejecutados y presupuestos gestionados por la entidad.

En cuanto al programa 'Pleamar', se da cuenta de sus objetivos y los resultados de las cinco primeras convocatorias de ayudas, con mención especial para el programa Life Intemares, en el que se desglosan sus actividades.

Se hace referencia también a las entidades beneficiarias en dicho programa, así como a los participantes en el desarrollo de los proyectos ejecutados. Se incluye referencia a las personas que han recibido capacitación y alcanzadas con estas iniciativas.

Por último, se repasan distintos proyectos como el 'Remedios' para la utilización de la ostra plana en acciones de biorremediación: producción de semilla con reproductores autóctonos; 'Ortimar' sobre estrategias de reproducción en cautividad de la ortiguilla de mar (Anemonia sulcata) para optimizar su reintroducción en el medio natural; 'Moira' sobre modelización de las pesquerías recreativa y artesanal desarrolladas en los espacios de la Red Natura 2000 en Gran Canaria; 'Meso_Alborán' que es un estudio biológico del infralitoral y circalitoral mesofótico en el mar de Alborán, y 'Deepcore' que incluye la restauración, conservación y vigilancia de los espacios marinos granadinos incluidos dentro de la Red Natura 2000, entre otras iniciativas conservacionistas del medio marino.

Por último, cada panel cuenta con una placa con el lenguaje braille impreso en relieve ubicado en las bobinas.