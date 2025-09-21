Archivo - El musical basado en la vida de Carlo Acutis, el primer santo "millenial", llega el sábado 27 al Palacio - ORGANIZACIÓN - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Original, el paso de Carlo', basado en la vida de Carlo Acutis, el primer santo 'millenial' de la iglesia católica, llegará el próximo sábado 27 de septiembre al Palacio de Festivales de Cantabria con una producción en la que participan más de 90 actores con coreografías y composiciones variadas.

La cita será en la sala Argenta en dos sesiones: a las 17.00 y a las 20.30 horas, y se desarrollará en 150 minutos con descanso.

Bajo la dirección de José Antonio Fernández, este espectáculo "fresco y potente" presenta los últimos meses de Acutis, quien falleció en 2006 a causa de una leucemia a los 15 años. Su vida e historia conmovieron al mundo y consiguió la santidad en un tiempo "récord". Su canonización llegó el pasado 7 de septiembre por parte del papa León XIV.

Así, el musical gira en torno a su entusiasmo por Internet y las nacientes redes del año de su muerte, su cercanía a los más vulnerables, su respeto por otras creencias y su fe personal, "hecha amistad con Jesús".

El título presenta dos referencias: la originalidad con la que Dios llama a ser santos (felices) y el paso de Carlo, que es a la vez la forma de caminar juntos él y Jesús; y su Pascua, es decir, los tres días en los que "sigue al maestro hasta el final".

Las temáticas de las canciones tienen que ver con la vida de Acutis, la eucaristía fundamentalmente, el amor a los pobres, el momento de la noticia de su enfermedad, el amor del noviazgo, la juventud, las catequesis a los niños, la familia, la esperanza, los amigos, la resurrección y la muerte.