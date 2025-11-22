La nieve mantiene cerrados los puertos de Lunada y Palombera

Archivo - Varios coches conducen por una carretera cubierta de nieve en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve que ha caído en los últimos días en Cantabria mantiene este sábado cerrados al tráfico los puertos de Lunada (CA-643) y Palombera (CA-280), donde en este último también es necesario el uso de cadenas. Además, también permanecen cerrados los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al Mirador del Chivo (CA-916).

En concreto, en Lunada está cerrado el tramo de la CA-643 entre los kilómetros 6 y 14,3 en San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada. Y en Palombera lo está el que comprende los puntos kilométricos del 12 al 33 de la CA-280 en Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo.

Asimismo, en éste es obligatorio el uso de cadenas en el tramo que va desde el kilómetro 32 al 42, según la información de la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

También es necesario circular con precaución por las vías CA-730 Matamorosa-Arija, CA-171 Reinosa-Corconte y CA-183 Reinosa-Brañavieja por la presencia de nieve y/o hielo.