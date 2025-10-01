Noja acoge el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual del 3 al 5 de octubre

Festival Internacional de la Magia y lo Visual de Noja - AYUNTAMIENTO DE NOJA

NOJA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Noja acoge este fin de semana, del viernes 3 al domingo 5 de octubre, la XV edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual, que reunirá a algunos de los mejores magos del panorama internacional en un programa para todas las edades.

Organizado bajo la dirección artística del ilusionista cántabro Raúl Alegría, el festival trae a Noja propuestas que combinan la tradición y la innovación mágica, con números inéditos, magia de cerca, grandes ilusiones y espectáculos de humor.

La programación arrancará el viernes a las 21.00 horas en la Plaza de la Villa, donde Raúl Alegría protagonizará un impactante número de escapismo, diseñado especialmente para esta edición.

El festival se desplegará por diferentes escenarios como la Plaza de la Villa, la Plaza de la Fuente, el Anfiteatro del Parque Marqués de Velasco y la Oficina de Turismo.

Participarán, además de Alegría, Jimmis Mauler (Cuba), con magia y humor; Luis Otero (Venezuela), magia de cerca; Karlus el Botones (Cataluña), humor; El Mago Roger (Asturias), humor y magia escénica, y David el Mag (Castilla-La Mancha), magia visual y familiar.

Además, artistas invitados de Galicia y Argentina completan el programa con propuestas de magia poética y teatral.

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha destacado que este festival "no solo es un referente cultural, sino también un motor turístico para la villa, ya que atrae cada año a cientos de visitantes que disfrutan de la magia en un entorno único".

El evento está pensado para todos los públicos, con espectáculos gratuitos al aire libre y propuestas más íntimas en recintos cerrados. En caso de lluvia, todas las actuaciones se trasladarán al interior del Palacio de Albaicín.