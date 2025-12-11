La nueva cuadra de elefantes de Cabárceno medirá más de 3.000 metros cuadrados y las obras comenzarán en primavera

Presentación del proyecto de la nueva cuadra de elefantes. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la nueva cuadra de elefantes del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, cuyo proyecto contempla una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, "tres veces más" que el edificio actual, se licitarán en enero-febrero de 2026 y comenzarán en abril-mayo, con un plazo de ejecución de, al menos, nueve meses y una inversión de más de 5,7 millones de euros (IVA incluido).

De esta forma, la previsión es que los elefantes estrenen el nuevo espacio en febrero-marzo del año 2027, según ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, este jueves en la presentación del proyecto, que ha contado con la presencia de Alan Roocroft, "uno de los mayores expertos en paquidermos a nivel mundial", ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El consejero ha explicado que el nuevo recinto supondrá "un salto cualitativo y cuantitativo" en el trabajo diario que desarrolla el Parque en la conservación de esta especie "tan amenazada".

Para ello, Roocroft será el encargado de asesorar en el diseño de esta "puntera" instalación durante las próximas etapas y hasta la puesta en funcionamiento de la misma.

Martínez Abad ha destacado que un elemento "esencial" que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este proyecto ha sido la seguridad de los operarios que trabajarán con estos grandes mamíferos.

En la misma línea, Roberto Cayón, técnico de CANTUR, ha insistido que el "verdadero reto" de este proyecto era "garantizar la seguridad de los trabajadores" que gestionan la instalación y conseguir "las mejores condiciones" de bienestar animal.

Por su parte, el jefe de los servicios veterinarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Santiago Borragán, ha subrayado que estas instalaciones "cumplen a la perfección" con las necesidades del bienestar animal, además de facilitar el manejo de los ejemplares desde un punto de visto "más actual, dando la posibilidad de que sean ellos mismos los que elijan los lugares donde quieren estar".

Finalmente, ha destacado que el nuevo recinto será "uno de los mejores que existen en el mundo para el cuidado de elefantes".

NUEVO EDIFICIO

El nuevo edificio, que se ubicará en las proximidades del lago artificial de la superficie que ocupa la actual manada de elefantes, está "totalmente integrado" en el ambiente y paisaje, con la utilización de arbolado, colores y texturas que conjunta con el paisaje circundante.

El proyecto contempla una superficie construida de unos 3.000 metros cuadrados, "tres veces más" que la que ocupa el edificio actual, con 6.000 metros cuadrados de patios y una superficie interna de unos 1.000 metros cuadrados donde pueden estar los animales conviviendo en común.

La estructura se completa con dormitorios para machos, patios para poder entrenar, básculas y otros servicios. Además, se utilizarán 250 toneladas de acero inoxidable para cierres y portillas, y se implantará una instalación fotovoltaica formada por paneles de vidrio con transparencia y transmisión lumínica.

El proyecto del nuevo recinto contempla una "potente" solución estructural, con luces internas de 35 metros y alturas que oscilan entre los 9 y 12 metros para que los animales no tengan no tengan alcance sobre la superficie de la cubierta.

Otro de los aspectos que destaca la actuación es que se ha priorizado la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética para que este edificio, dadas sus dimensiones, sea "lo más eficiente posible".

El elefante africano, que disfruta de un recinto de 25 hectáreas, siempre ha sido una de las especies de más éxito reproductivo en Cabárceno, con más de 20 nacimientos desde su llegada hace más de 30 años.

A INFORMACIÓN PÚBLICA EL NUEVO RECINTO DE HIPOPÓTAMOS

Por otro lado, el consejero ha anunciado que el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la resolución por la que se somete a información pública el expediente para la construcción de un edificio para guarda y manejo de hipopótamos en el Parque de Cabárceno.

La nueva edificación promovida por Cantur, con un valor estimado de 766.421 euros (IVA incluido), pretende mejorar las operaciones de manejo de sus ejemplares, tanto desde un punto de vista funcional como de seguridad, buscando "el máximo bienestar animal en consonancia con los valores que el Parque promueve".

Se proyecta un edificio de planta abierta que permita la entrada y salida de los hipopótamos, así como su aislamiento en recintos independientes en situaciones excepcionales.

Además, la intervención de restitución del inmueble se aprovecha para mejorar sus características tipológicas, adaptarlo a la fisonomía de los animales que albergará y facilitar las labores de mantenimiento, manutención y el manejo de los ejemplares en su interior, así como su circulación.

Asimismo, la propuesta adapta la edificación a la llanura situada entre el lago y el terraplén, empleando materiales y formas ya presentes en el Parque para asegurar su integración paisajística.