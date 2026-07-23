La nueva Guia del Camino Medieval Lebaniego busca ser una herramienta práctica para peregrinos y visitantes

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste a la presentación de la ‘Guía Camino Medieval Lebaniego de la Santa Cruz’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva Guia del Camino Medieval Lebaniego de la Santa Cruz, que combina turismo, relato, historia y cultura, busca ser una herramienta práctica para peregrinos y visitantes.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que esta guía es un libro "ameno e instructivo" desde un punto de vista turístico, cultural y de patrimonio, pero también filosófico y teológico.

Y es que, la edición se divide en tres partes, una primera puramente turística y muy visual; una segunda, con un relato escrito por Antonio Nicolau; y una tercera, histórico-cultural que recorre cada una de las ocho etapas con una reflexión final en cada una de ellas de carácter filosófico-teológico.

Además, pretende ser un testimonio histórico que conecta la fe con el paisaje y las tradiciones cántabras.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asistido a la presentación de la Guía del Camino Medieval Lebaniego de La Santa Cruz, escrita por Antonio Nicolau, presidente de la Plataforma del Camino Medieval Lebaniego, y Alejandro Cortés, Presbítero diocesano y profesor de la Universidad de Salamanca.

En su intervención, Martínez Abad ha afirmado que esta guía es el "punto de partida" en la recuperación de una vía de peregrinación al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, "durante muchos años olvidada".

El consejero ha reconocido "el rigor y profesionalidad" de sus autores, que se transluce en un libro que es "una creación maravillosa por el trabajo, la minuciosidad de este y el cariño con que está hecha".

"Esta guía oficial pone en valor la dimensión histórica y espiritual del Camino Lebaniego de la Santa Cruz con el compromiso de conservar y difundir la herencia cultural y religiosa que representa Santo Toribio de Liébana. Recuperar el antiguo Camino Medieval Lebaniego es un ejemplo más de la apuesta de la Consejería por un turismo sostenible que tiene en la cultura y su patrimonio dos de sus pilares fundamentales", ha afirmado.

Martínez Abad ha opinado que este itinerario es una ruta que aúna fe, cultura, patrimonio, naturaleza y que ofrece "una experiencia de vida".

"Esta guía es una invitación a peregrinos, ciudadanos y visitantes a sentir la épica de esta peregrinación a través de un Camino que continúa abierto y que acoge a todos aquellos que buscan, no solo un viaje entre hermosos parajes, sino también un encuentro profundo con la tradición, la cultura y la fe" ha concluido el consejero.