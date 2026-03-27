Objetos y música se entrelazan en el Centro Botín en la primera exposición de Yuko Mohri en España

Presentación de la exposición 'Entrelazamientos' de Yuko Mohri en el Centro Botín - BELEN DE BENITO

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín inaugura este sábado, 28 de marzo, su programa expositivo de 2026 con la apertura de la muestra 'Entrelazamientos', de la artista japonesa Yuko Mohri, en su primera exposición individual en España y la mayor que ha desarrollado en Europa.

En ella explora el potencial transformador de objetos cotidianos y elementos naturales y su capacidad para generar transformaciones visuales y sonoras a través de ensamblajes efímeros y sistemas interconectados.

Así, organizada por Pirelli HangarBicocca (Milán) y el Centro Botín en su primera colaboración, la muestra incluye ocho esculturas cinéticas que incorporan piezas encontradas e instrumentos musicales reelaborados y conectados a circuitos electrónicos, con los que Mohri indaga sus "vínculos invisibles y sus complejas interacciones".

Además, esta cita cántabra, que podrá verse hasta el 6 de septiembre, amplía la anterior presentación de la artista en el espacio milanés, al incluir un obra nueva y un conjunto de pinturas creadas in situ en Santander, influenciadas por la bahía.

La exposición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la propia artista junto a la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; el director artístico de Pirelli HangarBicocca, Vicente Todolí, y la comisaria de la muestra, Bárbara Rodríguez.

Yuko Mohri (Japón, 1980) ha reconocido que no conocía Santander y que le ha parecido un lugar "precioso e inspirador" donde los días y sus colores "son diferentes". De este modo, ha destacado que ha disfrutado de la instalación de la muestra en el Centro Botín, "el taller más caro en el que ha trabajado", ha bromeado, y ha hecho hincapié en el cambio que ha supuesto respecto a la presentación en Bicocca.

En este sentido, Vicente Todolí ha incidido en que son dos experiencias "completamente diferentes" ya que en la muestra de Santander predomina la luz de la bahía y en la de Milán la penumbra, dado su carácter industrial y sus suburbios.

Mientras, Fátima Sánchez ha calificado la exposición de "pura creatividad" y Bárbara Rodríguez ha resaltado el trabajo de la japonesa basado en la experimentación constante y por el intentar revelar la belleza de lo cotidiano.

Según ha detallado esta última, la exposición va acompañada de un catálogo --en inglés y español-- que es la monografía más completa hasta la fecha sobre la trayectoria de Yuko Mohri. Por otra parte, tendrá lugar del 1 al 10 de julio un taller a cargo de la propia artista.

EXPOSICIÓN

La obra de Mohri responde a fenómenos imperceptibles, transitorios y efímeros como la gravedad, el magnetismo, el calor y la humedad, mientras elementos ambientales aleatorios e inestables --como el aire, el polvo, los escombros y la temperatura-- dan forma a sus ensamblajes, transformándolos en ecosistemas orgánicos en los que el componente sonoro ocupa un lugar central.

La exposición en el Centro Botín abarca piezas de la japonesa desde mediados de la década de los 2000 hasta sus proyectos recientes, que actualiza y desarrolla continuamente modificándolos con el tiempo y adaptándolos a los espacios en los que se instalan.

De este modo, en el centro santanderino puede verse la serie 'Descomposition' (2021-en curso), que presentó en el Pabellón de Japón de la 60ª Bienal de Venecia. Esta obra se centra en la descomposición orgánica para transformarla en un sistema vivo de sonido y luz.

Así, la fruta en descomposición se conecta a dispositivos electrónicos mediante electrodos y, a medida que se pudre y pierde agua, genera electricidad que activa composiciones sonoras y controla la atenuación de luz. Para ello, ha explicado que en Santander utiliza cítricos como el limón, fruta que le ha sorprendido en Cantabria por su tamaño.

Además, para la presentación en el Centro Botín, la japonesa ha filmado diferentes localizaciones del litoral cántabro y ha grabado el sonido de estos ambientes que ha incorporado a su obra 'Piano Solo: Bella-Lle' (2021-2024), en donde el elemento central es un piano modificado y programado que, en este caso, toca "solo" al ritmo de las olas.

Otra de las obras significativas de la muestra de Mohri es 'You Locked me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave' (2018), que presenta una escalera de caracol suspendida y giratoria que evoca el fenómeno astronómico y sociológico de un planeta que gira sobre su eje.

También se puede ver 'Flutter' (2018) en la que el punto focal es un acuario que contiene sensores que capturan la luz y las sombras creadas naturalemente por el movimiento de los peces y las plantas acuáticas y que están conectados, junto a otros elementos, a un piano con una antigüedad de más de 100 años que la creadora ha traído desde Japón.

LA ARTISTA

Mohri cursó estudios interdisciplinares de Bellas Artes en la Universidad de las Artes de Tokio y su obra ha destacado por su conexión con el sonido y la música.

Durante sus años universitarios, formó parte de una banda de punk llamada 'Sisforsound' que influyó profundamente en su enfoque artístico. Suele desmontar y volver a montar instrumentos musicales y objetos electrónicos para crear sus obras, en las que también encuentra inspiración en John Cage (1912-1992).

Ha expuesto en numerosas exposiciones colectivas y en instituciones de primer orden como el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea de Seúl (2025), el Atelier Nord de Oslo (2021) o el Camden Arts Centre de Londres (2018). En 2024 representó a Japón en la 60ª Bienal de Venecia.