Las obras de los Jardines de Piquío concluirán el 9 de junio

Archivo - Inicio de las obras de los Jardines de Piquío en junio del año pasado.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fecha definitiva de finalización de las obras de los Jardines de Piquío de Santander será el 9 de junio, según ha explicado este jueves el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, en el Pleno del Ayuntamiento.

Así lo ha informado en contestación a una pregunta de Vox sobre la previsión de la conclusión de esta obra que "debería haber finalizado en julio del 2025", ha apostillado su portavoz, Laura Velasco.

Navarro ha detallado que se ampliará un mes más el plazo para finalizar la actuación, pasando del 9 de mayo de este año al 9 de junio, según el cronograma "supervisado y ofrecido por el contratista".

Además, ha sostenido que no están previstos nuevos sobrecostes del proyecto, "salvo los ya aprobados en la Junta de Gobierno Local del 22 de diciembre del 2020". El presupuesto total de la actuación es de 1,9 millones de euros, ha finalizado.

PALMERAS PICUDO ROJO

Y también en respuesta a Vox, ha intervenido en la sesión plenaria la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en este caso para dar cuenta de las palmeras afectadas por el picudo rojo.

Ha informado que el Ayuntamiento ha recibido 69 solicitudes para que 164 palmeras de propiedad privada tengan el tratamiento químico que comenzará a realizarse en los próximos días, ha explicado.

EMPRESAS INVESTIGADAS

Además, el concejal de Economía, Javier García, ha afirmado que varias empresas constructoras de las doce investigadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por posibles irregularidades "no han tenido ninguna adjudicación" por parte del Ayuntamiento.

Lo ha señalado así a preguntas del PSOE sobre la participación estas sociedades en adjudicaciones municipales. Y en cuanto a posibles medidas cautelares, como pedía este partido de la oposición, el edil del área ha afirmado que el Consistorio no ha recibido notificación oficial por parte de la Comisión y, por tanto, no puede adoptar medidas "restrictivas" y porque, además, tampoco hay una resolución.

"De lo contrario, estaríamos vulnerando la legislación vigente, los principios de concurrencia y seguridad jurídica que rigen la contratación pública", ha explicado, para incidir en que se está ante una investigación en curso que afecta al mercado y no a las administraciones públicas.

Por lo demás, García ha afirmado que se remitirá a la oposición la información solicitada sobre este asunto "en cuanto se pueda", dado el "importante" volumen de documentación que, ha destacado, está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento y en la plataforma de contratación del sector público.

Los socialistas igualmente han cuestionado al equipo de Gobierno (PP) por las empresas implicadas en la trama de Obras Públicas, condenadas junto a un funcionario de la Consejería por la adjudicación irregular de contratos de Carreteras.

El edil ha aseverado que no se ha producido ninguna adjudicación definitiva a ninguna de las mercantiles implicadas ni se adoptará ninguna decisión al respecto "sin contar con todos los informes y garantías necesarias".

Ha asegurado que el Ayuntamiento dispone de instrumentos "para garantizar la legalidad de los procedimientos" y que está actuando con "diligencia y seguridad jurídica".

SENDA MIRADOR DE LA PEÑA Y ARCHIVO DEL PATRIMONIO COMERCIAL

Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a dos mociones. Una ha partido de Vox para revisar integralmente la senda del Mirador de la Peña en Peñacastillo, y otra del PSOE que plantea habilitar un espacio municipal para albergar el archivo del patrimonio comercial.

Respecto a la primera, en concreto, hace especial hincapié en la revisión de los elementos de seguridad de la senda.

Al respecto, la concejala de Medio Ambiente ha señalado que durante estos días se ha inspeccionado la zona y se ha elaborado un informe que recoge propuestas de actuación en ella. Así, se ha cortado el acceso para poner en marcha las labores de mantenimiento que recoge y se ha colocado un cartel para avisar de dicho corte.

El resto de grupos han coincidido en la necesidad de esta iniciativa por lo que han votado a favor.

Además, Vox ha aceptado una enmienda del PP para incluir en la moción la realización de una auditoría de los equipamientos e instalaciones municipales asociados a las infraestructuras verdes y azules, entre los que se encuentran áreas infantiles, barandillas, pérgolas y arbolado viario, entre otras.

En cuanto a la moción del PSOE, propone habilitar un espacio municipal para albergar el archivo del patrimonio comercial en colaboración con la asociación Santatipo, una iniciativa cultural nacida en Santander con el objetivo de documentar, rescatar y preservar los rótulos históricos y los elementos gráficos vinculados al comercio tradicional.

Este archivo se ubica en el Mercado de México. Sin embargo, debido a las obras en el edificio necesita una nueva localización que según el PSOE podría ser el nuevo MUPAC.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha defendido que numerosas ciudades europeas, entre ellas Madrid, Barcelona, París o Lisboa, han comenzado a prestar atención a un tipo de patrimonio urbano --carteles, etiquetas, envases, elementos gráficos vinculados a establecimientos de barrio...--- que constituye "una fuente fundamental" para comprender la evolución del paisaje urbano, la historia económica de las ciudades y su memoria social.

Además, ha afirmado que Santander podría ser la primera ciudad del norte de España en contar con un archivo específico de patrimonio gráfico comercial.

El PSOE ha aceptado, con la conformidad de la asociación, una enmienda de sustitución presentada por el PP que, entre otras, pide que sea la propia Santatipo la que establezca una hoja de ruta "clara" sobre el futuro del archivo y de la colección que permita determinar su modelo de gestión, conservación y posible régimen jurídico o cesión.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha rechazado el relato que ha presentado el socialista porque "simplifica la realidad y proyecta una idea de abandono que sencillamente no existe", defendiendo el trabajo que realiza el Ayuntamiento con esta asociación y se ha mostrado "desconcertada" porque, según ha dicho, se mantiene una comunicación "fluida y constante" con la misma.

Y otra moción del Grupo Municipal Socialista ha sido rechazada con los votos mayoritarios del PP y la abstención de Vox y PRC, que pedía, entre otras, una estudio sobre las necesidades de aparcamiento para los profesionales autónomos y crear una tarjeta específica que les permita estacionar en zonas de la OLA durante un tiempo superior al máximo establecido sin necesitar de mover el vehículo.