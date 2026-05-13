Ocho agencias comercializarán desde el día 20 las 'Rutas Culturales Senior' con 200 rutas y 11.800 plazas

Reunión del Consejo de las Personas Mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', destinado a mayores de 55 años, comenzará a comercializarse a partir del 20 de mayo a través de ocho entidades turísticas y agencias de viajes que se han adherido al convenio suscrito entre el Gobierno autonómico y la Unión Nacional de Agencias de Viajes. Ofrecerá 200 rutas o destinos y más de 11.800 plazas.

En concreto, se trata de entidades relacionadas con el turismo y expertas en el turismo de grupos, la mayoría de ellas de ámbito nacional y con experiencia en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha presentado el programa durante la reunión del Consejo de las Personas Mayores que se ha celebrado este miércoles en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

El mismo está dirigido a los mayores de 55 años residentes en la comunidad autónoma y tiene como objetivo abordar la soledad no deseada, promover la participación social, el bienestar emocional y el derecho al ocio de este colectivo durante este año.

De este modo, las rutas están diseñadas para garantizar una experiencia completa a los participantes, incluyendo un mínimo de dos visitas culturales o excursiones, un guía acompañante durante todo el recorrido desde el punto de recogida hasta el regreso y alojamientos en hoteles de tres estrellas o más, condiciones de accesibilidad y régimen de pensión completa.

ANTEPROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL MAYOR

Durante el encuentro, la consejera ha informado del inicio del proceso de redacción del anteproyecto de ley del Estatuto del Mayor que espera sea aprobada en esta legislatura.

Según ha señalado, la norma establecerá un sistema integral de protección y reconocimiento de los derechos de las personas mayores de Cantabria, "garantizando su pleno ejercicio y fomentando el envejecimiento activo".

"Una vez constituido el Consejo de las Personas Mayores de Cantabria y elaborado el Plan Estratégico de las Personas Mayores, ha llegado el momento de reflejar en una norma con rango de ley los derechos de los mayores cántabros", ha explicado.

Gómez del Río ha avanzado que está previsto que de forma "inmediata" se abra el periodo de consulta previa, con el fin de "enriquecer" el texto con las aportaciones de las personas y colectivos interesados.

Una vez que se cuente con el borrador del anteproyecto de ley, se someterá a audiencia e información pública, trámite anterior a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, ha indicado.

Al respecto, la titular de Inclusión Social ha comentado que el Estatuto del Mayor "alinea" a Cantabria con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en abril de 2025 aprobó una Resolución para iniciar la redacción de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, donde se insta a todos los Estados a garantizar los derechos de este grupo social y avanzar en la lucha contra la discriminación por razón de edad.

Por otra parte, en el marco de la reunión ha quedado constituida la Comisión Permanente del Consejo de las Personas Mayores de Cantabria, órgano encargado de ejecutar los acuerdos del Pleno y coordinar todas las actividades del Consejo.

Asumirá la dirección y representación del Consejo cuando el Pleno no esté reunido y está compuesta por representantes de la Administración autonómica, asociaciones de personas mayores, asociaciones o federaciones de personas jubiladas o pensionistas integradas en las organizaciones sindicales más representativas, organizaciones sociales sin ánimo de lucro, organizaciones empresariales y los municipios de Cantabria.