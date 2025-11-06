Octubre fue muy cálido y seco en Cantabria

Archivo - Paisaje de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre ha sido un mes muy cálido y seco en Cantabria, según el resumen climatológico mensual de la comunidad, facilitado este jueves por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

Así, octubre resultó un mes cálido, con 14,3 grados centígrados de temperatura media registrada, lo que supone 1,2 ºC por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020 que es de 13,1 grados.

Este mes se sitúa como el undécimo mes de octubre más cálido del periodo 1961-2025, mientras que el mes de octubre más frío corresponde a 1974 con 8,4 grados de temperatura media.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 19,8 grados, valor 1,8 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (18 ºC). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 8,8 ºC, valor 0,6 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (8,2 ºC).

Respecto de la precipitación, octubre resultó muy seco en promedio. Se recogieron 39,4 litros por metro cuadrado (mm) de lluvia, un 66% inferior a lo esperado en un mes de octubre, cuya media es de 115,8 mm.

El año hidrológico en curso (de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 39,4 mm, un 66% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para el periodo 1991-2020 (115,8 mm).

Por otra parte, se registraron durante este mes 16 descargas procedentes de rayos, todos el día 16.

Octubre ha estado marcado por condiciones de estabilidad que se mantuvieron principalmente durante las tres primeras semanas. Esto hizo que se registraran temperaturas por encima de la media para la época y muy pocas precipitaciones debido a las altas presiones.

Aun así, dentro de este periodo destacaron algunos días, como el 5, en el que el paso de un frente frío y un flujo marcado de componente norte bajaron drásticamente las temperaturas; así como el día 16, el único del mes en el que se registraron descargas eléctricas.

Por otro lado, el día más significativo del mes fue el 23, por registrarse rachas de viento muy fuertes, sobre todo en el litoral, donde se llegaron a alcanzar 111 kilómetros por hora. Estas rachas fueron causadas por una corriente en chorro muy zonal en altura, y la borrasca Benjamín en niveles bajos que, además de los fuertes vientos, provocó un descenso drástico en las temperaturas.

A partir de este día las temperaturas se mantuvieron por debajo de lo normal con precipitaciones moderadas, a excepción de los últimos días del mes en los que la temperatura ascendió ligeramente debido a viento de componente sur.

VALORES MÁXIMOS

La temperatura más alta de octubre en Cantabria fueron 29,7 grados centígrados registrados en la estación de Tama el día 2, y la mínima más baja, -4,5, el día 24 en Nestares.

La máxima precipitación acumulada en 24 horas se produjo el día 31 en la estación de Alto Campoo, con 32,8 litros por metro cuadrado; la máxima racha de viento alcanzó los 131 kilómetros por hora el día 19 en el Mirador del Cable, en Picos de Europa.