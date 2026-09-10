La Oficina Acelera pyme de Cantabria se suma a la 'Semana de la IA' con jornadas, talleres y encuentros con expertos

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SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera pyme de Cantabria se sumará a la 'Semana de la IA' de RED.es que tendrá lugar por primera vez del 21 al 24 de septiembre que incluirá jornadas de sensibilización, talleres prácticos, webinars, sesiones de asesoramiento y diagnóstico además de encuentros con expertos que permitirán a las pymes comprender cómo integrar la IA en áreas clave de su negocio.

Entre las temáticas que se abordarán están la productividad y eficiencia empresarial, la automatización de procesos, el marketing y las ventas, el análisis de datos, la estrategia digital, la IA segura y confiable o las aplicaciones sectoriales de esta tecnología.

A la 'Semana de la IA', cuyo programa se puede consultar en la web de Acelera pyme, se han unido 54 Oficinas de toda España, que desarrollarán un total de 146 actividades.

Con ellas se quiere contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes mediante cinco grandes objetivos: acercar los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, fomentar la adopción de herramientas y soluciones innovadoras, impulsar la transformación digital de las empresas, difundir casos de uso reales y promover un desarrollo ético y responsable de esta tecnología.

Como culminación, se celebrará un evento final en el que se compartirán conclusiones, experiencias y buenas prácticas, "poniendo en valor el impacto de la inteligencia artificial como motor de crecimiento, innovación y competitividad empresarial", según ha informado Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Con la 'Semana de la IA', Red.es y las Oficinas Acelera pyme dicen reafirmar su "compromiso" con la digitalización del tejido empresarial español y con la construcción de un ecosistema innovador que les permita afrontar "con éxito" los retos y oportunidades de la economía digital.

Desde el lanzamiento de la primera convocatoria en 2020, la red de oficinas Acelera pyme ha creado una red nacional con más de 200.000 pymes y más de 12.000 actividades realizadas en todo el territorio.