OlaCantabria denuncia a Sota ante la Fiscalía por irregularidades en Sogiese

Publicado 28/02/2018 15:23:26 CET

El partido, promovido por Carrancio, dice que "se pagó de forma indebida a cinco empleados" y pide que el dinero se reintegre en la Tesorería General

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido OlaCantabria ha denunciado ante la Fiscalía al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional, el socialista Juan José Sota, por presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública Sogiese (Sociedad Interreg Espacio Sudoeste Europeo), participada en un 100 por cien por el Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE).

Desde esta formación, promovida por el diputado Juan Ramón Carrancio, que abandonó Ciudadanos pero sigue en el grupo mixto del Parlamento, aseguran que el dinero en cuestión, unos 90.000 euros, "debe devolver a las arcas regionales".

En un comunicado, aseveran además que los partidos de la oposición (PP, Podemos y Cs) "conocen este asunto" sin que hayan adoptado "ninguna medida" al respecto. Frente a ello, OlaCantabria va a "defender los intereses de todos los cántabros y si tiene que acudir a los tribunales, se personará en cualquier causa".

Según explica el partido, los hechos denunciados se remontan al informe de la Intervención General de la Administración de Cantabria, que cuantifica en 90.000 euros el dinero abonado presuntamente de forma indebida por Sogiese a cinco de sus empleados, dos de ellos directivos, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

"El informe establece que no ha existido ninguna colaboración en la investigación y que no se ha cumplido con lo establecido en las disposiciones sobre materia salarial de obligado cumplimiento para el ente", apunta el partido de Carrancio, que con su abstención facilitó la aprobación del último presupuesto del Ejecutivo de regionalistas y socialistas.

Sobre la propuesta de actuación de la Intervención General, indica que consiste en dos procedimientos de reintegro a la Tesorería General del Gobierno autonómico, en concepto de pagos indebidos percibidos por los titulares de cinco puestos de trabajo de Sogiese, referentes a 87.083 y 3.100 euros, con las modificaciones que, en su caso, pueda haber en dichos importes, en función del interés de demora y variaciones que se hayan producido en 2015, entre otros.

Para OlaCantabria la empresa pública Sogiese ha "superado los límites salariales" establecidos en la Ley 2/2012 de la Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a las retribuciones de los citados cinco puestos de trabajo de la sociedad.

Además, este partido añade que desde el acuerdo adoptado en su día por el presidente del Consejo de Administración y el director de Sogiese, la empresa ha incorporado "100 euros al salario base de la nómina mensual del director gerente durante 31 meses", entre 2009 y 2012, en concepto de "dietas". Así, OlaCantabria deduce que el importe total a reintegrar por su preceptor a la Tesorería General del Gobierno de Cantabria asciende a 3.100 euros.

No obstante, considera que dicha incorporación retributiva no debió producirse al no constar el preceptivo informe favorable conjunto de las consejerías de Presidencia y Economía, según lo dispuesto por ley.