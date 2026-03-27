La ópera 'La flauta mágica' o la Orquesta del Festival de Bayreuth, entre las 52 citas del 75º FIS

Archivo - La Flauta Mágica - WERNER KMETITSCH-FIS - Archivo

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) vivirá este 2026 "un año de fiesta", ya que alcanzará el próximo mes de agosto su 75 edición y para celebrarlo ha organizado una programación con 52 propuestas de música y danza marcadas por "grandes hitos" como la apertura protagonizada por regreso de la ópera con 'La flauta mágica', y la clausura con el concierto de la Orquesta del Festival de Bayreuth, presente por primera vez en España y que también está de aniversario ya que cumple 150 años.

Pianistas como Grigory Sokolov, Elisabeth Leonskaja o Daniil Trifonov; grandes orquestas como la Filarmónica de La Scala a la batuta de Riccardo Chailly o la Orquesta Real Sueca junto a la violinista María Dueñas; las compañías de María Pagés, Blanca Li y Nacional de Danza; Sir John Eliot Gardiner y The Constellation serán otros de los platos fuertes de la edición, que se desplegará del 3 al 31 de agosto.

Del total de citas, 19 se desarrollarán en el Palacio de Festivales y dos en el Centro Botín. Al margen de Santander, el FIS pasará por otros 18 municipios dentro de la sección Marcos Históricos, que contempla otras 31 propuestas.

El director del Festival, Cosme Marina, ha desgranado la programación este viernes en rueda de prensa acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que este año ostenta la Presidencia del Patronato del FIS; el consejero de Cultura y Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad; y el jefe de la Unidad de Apoyo adscrita a la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, Héctor Calvo.

En una de las ediciones con mayor dotación económica, 2,8 millones, la colaboración institucional del festival ha sido una de las protagonistas de la presentación, ya que la alcaldesa ha subrayado que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento han hecho "un esfuerzo para aportar más dinero" en el 75 aniversario y ha aprovechado para reclamar al Ejecutivo central que apoye al FIS tal y se comprometió en las reuniones del Patronato.

Y es que esta edición se ha organizado para que sea "una gran celebración, porque la ocasión lo requiere", y para que todo tenga una "grandísima calidad", ha recalcado el director, que ha indicado que esa colaboración institucional hace posible una inauguración con dos funciones de ópera.

Así, la Sala Argenta del Palacio de Festivales acogerá, el 3 y 5 de agosto, la nueva producción de la Semana Mozart de Salzburgo de 'La flauta mágica', estrenada en enero. David Afkham se pondrá al frente de la dirección musical, con la Orquesta de la Escuela Reina Sofía y un reparto liderado por estrellas de la lírica como Javier Camarena o Kathryn Lewek.

Además, esta ópera contará con un espectáculo familiar a cargo de Gustavo Moral (el día 4) y verá el nacimiento de la nueva Academia Vocal de Cantabria, una iniciativa que "ha llamado la atención del sector" y ha acudido "muchísima gente" a las audiciones, tanto de Cantabria como de otros lugares.

La colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) se intensifica con nuevas coproducciones, como el proyecto del Cuarteto Quiroga, que junto al barítono José Antonio López estrenará 'Revés'; y un nuevo acuerdo con la Autoridad Portuaria abrirá el faro de Cabo Mayor a la música con la integral de las Suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach.

En cuanto a orquestas, el FIS tendrá formaciones históricas como la Mahler Chamber y la English Chamber, a la batuta, respectivamente, de Daniel Harding y Marzena Diakun, junto con los pianistas Daniil Trifonov e Elisabeth Leonskaja. A ellos se suma un recital de Grigory Sokolov, y la presencia de Alexander Malofeev en el regreso a Santander de la Filarmónica de la Scala de Milán, dirigida por Riccardo Chailly.

La Orquesta Real Sueca llegará acompañada por la estrella española del violín María Dueñas, y Santander vivirá el reencuentro con Sir John Eliot Gardiner al frente de sus nuevas formaciones, la orquesta y coro The Constellation, en su presentación en España. Además, la clausura de la edición correrá a cargo de la Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado.

Mientras, la danza contará en esta programación de aniversario con cuatro citas: la Compañía Nacional de Danza, con 'NumEros'; 'El paraíso de los negros' de la Compañía de María Pagés; 'Dido y Eneas' en la propuesta de la Compañía Blanca Li, y el 'Carnaval Barroco' de Le Poème Harmonique.

El director ha destacado la apuesta por la lírica, no solo en la inauguración y la clausura, sino también en Marcos Históricos o en otras de las convocatorias del Palacio a lo largo del mes, como la gala protagonizada por Kathryn Lewek y Piotr Beczala, junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y el maestro José Miguel Pérez-Sierra.

También estará la propuesta de flamenco de Arcángel, 'Abecedario', de la que el público elegirá el repertorio a interpretar a través de las redes sociales.

Y dentro de los Marcos Históricos, el festival llevará por Cantabria a artistas como Francesca Dego, Alessandro Taverna y Alessandro Carbonare, que inaugurarán el ciclo en la Catedral de Santander; o José Maya, que llevará el baile flamenco a la cueva de El Soplao.

Los abonos General y Bienvenida se pondrán a la venta del 12 al 19 de mayo, y los de Ciclo, del 21 al 28 del mismo mes. Del 29 de mayo al 5 de junio podrán adquirirse los abonos Combinados, y la venta de localidades sueltas comenzará el 11 de junio.

Las autoridades han destacado la "ilusión" con la que se ha organizado este 75 aniversario de "uno de los eventos culturales más emblemáticos de toda España" y "uno de los diez festivales más antiguos de Europa". Asimismo, más del 40% de su público procede de fuera de Cantabria.

Así, el consejero ha ensalzado su "papel crucial en la promoción de la cultura, el impulso de la economía y el fortalecimiento del tejido social de la región". Una importancia que el Gobierno de Cantabria demuestra con su apoyo, que en esta ocasión especial crece hasta el millón de euros.

"COMPROMISO" DEL MINSITERIO

Por su parte, el representante del Ministerio ha destacado la alta calidad de las propuestas del FIS, un festival que demuestra "el perfil internacional que siempre ha tenido Santander". Además, ha respondido a la reivindicación de la alcaldesa asegurando que Cultura tiene el compromiso de "aumentar la dotación" y en los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y 2025 se plasmaron partidas de 150.000 euros, que no se han materializado al no haberse aprobado las cuentas.

Igualmente, ha indicado que Cultura ha propuesto al Ministerio de Hacienda declarar el 75 aniversario del FIS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público -lo que supone beneficios fiscales para los patrocinadores-, tal y como se reclamó desde Cantabria.

Sin embargo, la alcaldesa ha lamentado que "eso ya no nos vale", toda vez que se pidió por primera vez en abril de 2025. Respecto a la financiación, ha replicado que "no tener presupuestos no es culpa del FIS, es culpa del Gobierno de España", y cree que, si realmente se quiere dar apoyo, hay "otras fórmulas".

"Bienvenido si llega el Gobierno de España, pero hoy no está", ha sentenciado Igual tras comparar al FIS con la financiación que reciben otras citas como el Festival de Granada o la Quincena Musical de San Sebastián.

SEGURIDAD EN EL PALACIO

Por otro lado, el consejero de Cultura ha respondido tras la rueda de prensa a preguntas por la seguridad del Palacio de Festivales, respecto a la que ha indicado que se ha hecho un estudio y se está "trabajando en ello".

Ha destacado que, por primera vez, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) "no va a estar infrapresupuestada" y se podrá invertir en recursos que "eran necesarios desde hace mucho tiempo".