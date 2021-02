La oposición acusa al Gobierno de intentar "boicotear" desde el Parlamento su acción de control al consejero de Sanidad

Pide "amparo" al presidente del Parlamento y denuncia que PRC-PSOE aprovechan su mayoría para dilatar las comparecencias de Rodríguez

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs y Vox han acusado al Gobierno (PRC-PSOE) de intentar "boicotear" en el Parlamento regional sus iniciativas de control hacia el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, (PSOE), dilatando o retrasando las comparecencias que le solicita la oposición, algo que consideran "muy grave" y por lo que han pedido el "amparo" del presidente de la Cámara.

Los portavoces de estos tres grupos de la oposición, Íñigo Fernández (PP), Félix Álvarez (Cs), y Cristóbal Palacio (Vox), han presentado este escrito de amparo después de que, ayer, jueves la Mesa de la Comisión de Sanidad (donde PRC-PSOE tienen mayoría) fijara una serie de comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios sin respetar el orden cronológico de solicitud, retrasando las que la oposición había solicitado del consejero de Sanidad.

En declaraciones a los medios de comunicación se han quejado de que la Mesa puso por delante de iniciativas registradas por la oposición para el consejero de Sanidad sobre diversos asuntos, otras solicitudes registradas posteriormente por el PSOE, en relación a los mismos temas pero con otros comparecientes.

"La argumentación para que el consejero no cumpla con su deber de información a la Cámara es que no tiene tiempo para acudir al Parlamento, indican estos tres grupos en el escrito, en el que recuerdan que la Cámara es "autónoma para fijar día y hora para su comparecencia", siendo solo consultado "a meros efectos de cortesía y coordinación de las labores del Ejecutivo y el Legislativo".

Por ello, en el escrito, estos grupos reclaman que al presidente de la Cámara que "garantice" los derechos de los diputados de PP, Cs y Vox "en su labor de control al Gobierno de Cantabria" para que la "agenda política" no se marque desde el Ejecutivo.

Además, le han pedido que ejerza su competencia de convocatoria de la Comisión de Sanidad "a fin de que se celebren por orden cronológico de entrada en registro los diferentes asuntos pendientes de tramitación".

ESPERAN QUE SE SUSPENDA EL ORDEN FIJADO

Los portavoces de la oposición han explicado que, tras registrar el escrito, han hablado con el presidente del Parlamento y, según han indicado, "ha tomado interés en resolverlo" y les ha pedido "un voto de confianza" y se ha comprometido a realizar "gestiones" para intentar resolver esta situación.

La oposición "confía" en la capacidad de Gómez de "reconducir" la situación y que la agenda de comparecencias y sesiones de la Comisión de Sanidad que se acordaron ayer "se suspenda y se puedan fijar de nuevo esas sesiones atendiendo al orden cronológico de las solicitudes".

"Puede parecer que no es importante pero sí lo es", ha afirmado Fernández, que entiende que es un tema "de defensa de la actividad parlamentaria". "La iniciativa de los grupos no puede bloquearse y boicotearse desde el Gobierno, la defensa del orden cronológico de las iniciativas es esencial porque atropellar el orden cronológico significa atropellar la iniciativa de los grupos para poder ejercer su actividad de control", ha aseverado.

Para el portavoz de Cs, Félix Álvarez, "lo que se esconde detrás de esta situación es que el consejero de Sanidad no quiere venir al Parlamento a dar explicaciones", y lo que se pretende es que acudan a "comerse el marrón" otros cargos.

"Le guste o no, que ya sabemos que no le gusta, el consejero va a tener que venir las veces que se lo pidamos desde la oposición", ha subrayado Álvarez, que ha advertido que "no van a permitir" la postura de Rodríguez.

Álvarez ha afirmado que "la democracia obliga" al consejero a acudir "las veces que la oposición le pida" porque es su derecho y deber de control al Gobierno.

En este sentido, el portavoz del PP ha indicado que Rodríguez es "el consejero de Sanidad de España que menos ha comparecido en su Parlamento autonómico desde que se produjo la pandemia".

"Creo que nos hemos portado con él con responsabilidad y de manera positiva. Hemos tratado de ayudarle", ha indicado Fernández, que ha insistido en que "no se puede admitir" que cada que vez que se le pide que acuda al Parlamento a comparecer "se niegue".

Su homólogo del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio, ha indicado que la actividad parlamentaria "pivota sobre dos pilares", uno "la capacidad de la oposición para controlar al Gobierno" y otro que que un Gobierno en mayoría absoluta puede ganar cualquier votación y aprobar cualquier cosa. "Si el Gobierno utilizase ese poder de mayoría absoluta en las Mesas para boicotear la acción de control, el Parlamento dejaría de tener sentido", ha aseverado.

Para Palacio, lo ocurrido ayer en la Mesa de la Comisión de Sanidad a la hora de fijar esas comparecencias es un "incumplimiento" de los "sistemas de equilibio", con el que los partidos del Gobierno intentaban "evitar", en este caso, la comparecencia del consejero "por la vía de la imposición del rodillo parlamentario".

"No es admisible", ha afirmado el portavoz del grupo mixto, quien considera que esa forma de actuar "vacía de contenido" la acción del Parlamento.