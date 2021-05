La oposición censura la actitud "antidemocrática" de Revilla por no comparecer en el Parlamento y el PRC lo niega

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de la oposición en el Parlamento de Cantabria (PP, Cs y mixto-Vox) han censurado hoy la actitud "antidemocrática" del presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), de, según ellos, no querer dar explicaciones en el Pleno sobre su polémica comida en un restaurante de Santander, después de que los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, no hallan admitido a trámite su solicitud de comparecencia.

En su opinión, tras la comida de Revilla grabada por un grupo de hosteleros que le acusó de almorzar en el interior del local y de fumarse un puro, el presidente "se esconde" y trata de escapar del "control democrático" parlamentario.

Unos hechos que han negado desde el PRC, asegurando que Revilla pidió dar explicaciones en la Cámara el lunes sobre el fin del estado de alarma y "otros asuntos", entre ellos el "asunto menor de la terraza", pero los grupos de la oposición "no quisieron", y, de cualquier forma, los partidos pueden preguntar en junio sobre este hecho al presidente en su comparecencia mensual en el Parlamento.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández, ha recordado que el 6 de mayo, PP, Cs y Vox solicitaron y registraron sendas peticiones de comparecencia de Revilla, que no admitió a trámite la mesa el pasado viernes porque no cumplía los plazos, y hoy, que sí los cumple, PRC y PSOE han decidido no admitirlas, algo "inusual" porque "en la Cámara siempre se ha respetado la iniciativa de cada grupo para introducir asuntos en el Pleno", como tampoco han aceptado celebrar un pleno con carácter urgente.

Al PP le parece "bastante grave" que "el presidente, en un asunto de tanto escándalo, que ha generado tanta alarma social, se niegue a venir al Parlamento a dar explicaciones" sobre si ha cumplido o no las restricciones sanitarias "que los demás cántabros estamos obligados a cumplir".

Fernández ha indicado que aún no han pedido "ninguna responsabilidad" porque primero quieren escuchar las explicaciones, pero "Revilla se esconde". "Revilla, que es muy locuaz, cuando se trata de explicar a los cántabros si él cumple las restricciones que todos los demás estamos obligados, entonces no quiere hablar y se esconde; en el Parlamento no hay preguntas de encargo", ha subrayado.

Al respecto, el popular ha defendido la labor de la oposición de "control democrático" y ha acusado al regionalista de estar "incumpliendo un código ético que en cualquier sistema democrático le obliga a venir al Parlamento a dar explicaciones".

"Da la sensación de que este hombre se ha endiosado, se ha colocado por encima del bien y del mal, las normas no van con él y no está dispuesto a cumplirlas, ni las sanitarias ni las que tienen que ver con los códigos democráticos", ha censurado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha considerado "intolerable" que se "prive" a los cántabros "de las explicaciones pertinentes en el Parlamento de Cantabria más allá de las explicaciones chapuceras y cambiantes que Revilla ha dado sobre el espectáculo bochornoso de esa comida".

Para Álvarez, esta situación "democráticamente no tiene un paso" por la "alarma social" y el alcance que ha generado, mientras los grupos del Gobierno no lo consideran "lo suficientemente importante". "A lo mejor no es algo sustancial que nos cambie la vida a todo, pero con lo que llevamos sufriendo y aguantando todos, que el presidente, responsable de dictar las normas, se las salte a la torera y le pidamos explicaciones en el Parlamento y se esconda, es antidemocrático, intolerable y denunciable". "Que dé una patada a las normas y se ría de todos los cántabros es una cuestión moral y ética, que va más allá de la política", ha subrayado.

Aunque Álvarez espera que Revilla rectifique, no lo cree porque "él ya ha dado las explicaciones donde suele, en los medios de comunicación, en la televisión pactando preguntas", lo que en su opinión es "una falta de respeto a todos los cántabros, a la democracia y al Parlamento".

Mientras, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha acusado a Revilla de "infringir la ley", de mentir y "volver a mentir" mientras PRC y PSOE no admiten a trámite la solicitud de comparecencia. "La única respuesta que el Gobierno ha dado al comportamiento infame de Revilla ha sido la promesa de liberalización de la hostelería, que supone una confesión de culpabilidad del propio presidente que se niega a expresarla públicamente".

Palacio ha denunciado que utilizar la mayoría parlamentaria para impedir la comparecencia de Revilla es "un acto antidemocrático" porque impide el control de la oposición, además de que "los cántabros no se merecen un presidente que incumpla la ley, que les mienta, antidemocrático".

El diputado se ha preguntado qué está dispuesto a hacer el Gobierno "para evitar a Revilla asumir las consecuencias de sus actos", y en este sentido, ha sostenido que el PSOE "está protegiendo al infractor" y "facilitando con sus votos la labor del PRC de obstaculizar la actividad democrática; no creo que sus bases estén conformes con esta actuación", ha opinado.

Los portavoces han subrayado que Revilla no ha pedido comparecer en el Parlamento sobre esta cuestión, tal como dijo que iba a hacer, sino sobre las medidas tras el decaimiento del estado de alarma.

"No es verdad que ha pedido comparecer en el Parlamento para dar explicaciones", ha afirmado Fernández, que ha señalado que los tres grupos están dispuestos a agrupar sus peticiones en una sola comparecencia, y que ha enfatizado que es la primera vez en esta legislatura que la oposición pide la comparcencia del presidente "porque no es una anécdota ofender al sector de la hostelería y criminalizale", además de incumplir medidas impuestas para todos los ciudadanos.

REVILLA HA DADO EXPLICACIONES

Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha rechazado las críticas de los grupos "de derechas" y ha recordado que el pasado viernes se ofreció a la oposición que el lunes compareciera Revilla sobre el estado de alarma "y otros asuntos relacionados con el Covid". "Iba a dar explicaciones sobre otros asuntos menores como el tema de la terraza y la oposición dijo que no se ajustaba a la legalidad, que el documento había llegado tarde, y el presidente tuvo que responder en la sede del Gobierno".

"Es decir, los grupos de la oposición evitaron que el presidente respondiera en sede parlamentaria", ha remarcado.

Además, en su opinión, Revilla "ya lo ha explicado todo", con lo que el asunto "no tiene ningún recorrido" más allá que la oposición quiera "seguir dando vueltas a un asunto menor" ahora "que Cantabria va bien". "La explicación está dada; la única diferencia es que nosotros pretendíamos que fuera en sede parlamentaria y los grupos no quisieron. Y ahora quieren que sea en otro momento".

Hernando también ha rechazado que sea antidemocrático porque "antidemocrático es que 14 (los diputados de PP, Cs y Vox) se impongan a 21 (PRC y PSOE)", subrayando que "no se ha hecho nada más que aplicar el reglamento".

Con todo, ha asegurado que "el presidente vendrá, como ha venido a esta Cámara siempre que se le ha solicitado por asuntos importantes, y cuando sea necesario comparecerá". De cualquier forma, ha recordado que los grupos pueden pedir su comparecencia en el primer pleno de cada mes. "Si creen que lo más importante que deben saber los cántabros de boca de su presidente es la explicación de la terraza, que ya ha sido dada, y quieren gastar su iniciativa de junio en ello, no va a haber ningún problema", ha afirmado.